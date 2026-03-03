ЦАХАЛ развернул войска в южном Ливане за пределами пяти постов: что происходит

Армия обороны Израиля объявила о развертывании наземный сил в южной части Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что сухопутные войска находятся на фронте населенных пунктов и защищают мирное население.

Также израильская армия пообещала не прекращать операцию в Ливане до того, как угроза со стороны террористической организации "Хезболла" не будет устранена. Об этом во время брифинга заявил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин.

Операция в Ливане

В израильской армии рассказали, что еще в ночь на 2 марта военно-воздушные силы начали работать над Ливаном. В ходе воздушной операции десятки объектов террористической организации "Хезболла" подверглись атакам.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации в Бейруте начальника разведывательного штаба террористической организации "Хезболла" Хусейна Макледа.

По информации бригадного генерала, ЦАХАЛ развернул в Ливане силы территориальной дивизии, которая входит в состав Северного военного округа Армии обороны Израиля. Бойцы заняли позиции за пределами пяти постов вблизи приграничной зоны для усиления обороны.

В то же время ЦАХАЛ продолжает наносить точечные удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы", чтобы устранить угрозы и предотвратить попытки проникновения боевиков на территорию Израиля.

Министр обороны Исраэль Кац рассказал, что действия ЦАХАЛ по продвижению на юге Ливана направлены на предотвращение прямого огня по израильским общинам.

"Чтобы предотвратить возможность прямого огня по израильским общинам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я уполномочили ЦАХАЛ наступать и удерживать дополнительную доминирующую местность в Ливане и защищать оттуда приграничные общины", – говорится в заявлении главы оборонного ведомства.

Напомним, по состоянию на 3 марта на Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. Иранские боевики атакую американские посольства и военные базы, а Израиль и Соединенные Штаты в свою очередь готовятся к усилению атак по Ирану.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

