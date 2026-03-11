Север Израиля под массированной атакой террористов: 'Хезболла' запустила около 100 ракет. Фото и видео

Террористическая группировка "Хезболла", которая финансируется и вооружается Ираном, вечером 11 марта запустила около 100 ракет из Ливана, атакуя север Израиля. После этого израильские Военно-воздушные силы нанесли ответные удары.

Об этом на платформе X (Twitter) сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "Армия обороны Израиля не потерпит никакого вреда израильскому гражданскому населению и силой ответит на любую угрозу для Государства Израиль", – подчеркнули военные.

Подробности атаки

Как передает The Times of Israel, сирены вечером в среду включились в Хайфе, по всей Галилее и на Голанских высотах.

Ракеты "Хезболлы" были запущены из нескольких районов Ливана. Это крупнейшее нападение группировки на Израиль с момента усиления боевых действий. Вскоре после этого обстрела север страны атаковала баллистика из Ирана.

По данным Channel 12, есть признаки того, что Иран и "Хезболла" скоординировали огонь. Не исключены новые волны ударов с воздуха.

Тем временем в ЦАХАЛ отчитались, что ВВС страны ответили атаками по ракетным установкам "Хезболлы" и другой инфраструктуре в Ливане. Среди целей – южный пригород Бейрута Дахия, оплот "Хезболлы". Отметим, что в течение 11 марта ЦАХАЛ трижды призывал ливанских гражданских лиц эвакуироваться из указанного населенного пункта.

"Не возвращайтесь в южный пригород до дальнейшего уведомления", – предупредил полковник Авичай Адари в заявлении, обнародованном вечером в среду.

По состоянию на 21:00 были данные о двух пострадавших в Израиле из-за ударов "Хезболлы". Легкие ранения получили 35-летняя женщина и мужчина в возрасте около 50 лет. Их доставили в больницу.

По информации спасательных служб, один из двух пострадавших получил травмы после того, как ракета попала в дом в северном городе Биина. Четырем другим лицам, которые испытали острый стресс, медики оказали помощь на месте происшествия.

