В ЦАХАЛ заявили об 'ограниченной' наземной операции на юге Ливана: какая цель

Израильские военные проводят операции против опорных пунктов террористической группировки "Хезболла", расположенных на юге Ливана. Операции предусматривают уничтожение инфраструктуры и ликвидацию боевиков, действующих в этом районе

Видео дня

Такие действия должны устранить угрозы и защитить жителей севера Израиля. Об этом говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В последние дни военные 91-й дивизии Армии обороны Израиля начали ограниченные и целенаправленные наземные операции против ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана. Их цель – усиление передовой линии обороны", – говорится в заявлении.

Известно, что перед введением наземных подразделений израильская армия нанесла многочисленные удары артиллерией и самолетами по важным объектам группировки. По данным ЦАХАЛ, это должно было снизить риски в зоне проведения операции.

В ЦАХАЛ заявили, что в дальнейшем будут действовать против группировки "Хезболла", которая, по их словам, присоединилась к боевым действиям и действует под покровительством иранского режима.

"Армия обороны Израиля заявляет, что и в дальнейшем будет решительно действовать против террористической организации "Хезболла", которая решила присоединиться к боевым действиям и действовать под покровительством иранского режима. ЦАХАЛ подчеркивает, что не позволит нанести вред израильским гражданским", – заявили военные.

Напомним, ранее армия обороны Израиля объявила о развертывании наземных сил в южной части Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что сухопутные войска находятся на фронте населенных пунктов и защищают мирное население.

Также израильская армия пообещала не прекращать операцию в Ливане до того, как угроза со стороны террористической организации "Хезболла" не будет устранена.

Как сообщал OBOZ.UA, террористическая группировка "Хезболла", которая финансируется и вооружается Ираном, вечером 11 марта запустила около 100 ракет из Ливана, атакуя север Израиля. После этого израильские Военно-воздушные силы нанесли ответные удары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!