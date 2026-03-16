В ЦАХАЛ заявили об "ограниченной" наземной операции на юге Ливана: какая цель
Израильские военные проводят операции против опорных пунктов террористической группировки "Хезболла", расположенных на юге Ливана. Операции предусматривают уничтожение инфраструктуры и ликвидацию боевиков, действующих в этом районе
Такие действия должны устранить угрозы и защитить жителей севера Израиля. Об этом говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В последние дни военные 91-й дивизии Армии обороны Израиля начали ограниченные и целенаправленные наземные операции против ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана. Их цель – усиление передовой линии обороны", – говорится в заявлении.
Известно, что перед введением наземных подразделений израильская армия нанесла многочисленные удары артиллерией и самолетами по важным объектам группировки. По данным ЦАХАЛ, это должно было снизить риски в зоне проведения операции.
В ЦАХАЛ заявили, что в дальнейшем будут действовать против группировки "Хезболла", которая, по их словам, присоединилась к боевым действиям и действует под покровительством иранского режима.
"Армия обороны Израиля заявляет, что и в дальнейшем будет решительно действовать против террористической организации "Хезболла", которая решила присоединиться к боевым действиям и действовать под покровительством иранского режима. ЦАХАЛ подчеркивает, что не позволит нанести вред израильским гражданским", – заявили военные.
Напомним, ранее армия обороны Израиля объявила о развертывании наземных сил в южной части Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что сухопутные войска находятся на фронте населенных пунктов и защищают мирное население.
Также израильская армия пообещала не прекращать операцию в Ливане до того, как угроза со стороны террористической организации "Хезболла" не будет устранена.
Как сообщал OBOZ.UA, террористическая группировка "Хезболла", которая финансируется и вооружается Ираном, вечером 11 марта запустила около 100 ракет из Ливана, атакуя север Израиля. После этого израильские Военно-воздушные силы нанесли ответные удары.
