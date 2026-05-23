Непобедимый украинский боксер после двух нокдаунов был сенсационно нокаутирован в чемпионском бою шоу Усик – Верховен. Видео

Украинский боксёр полутяжелого веса Даниэль Лапин (13-1, 5 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, досрочно уступив французу Бенджамину Мендесу Тани (10-1, КО). Поединок, который шел последним на предварительном карде шоу бокса Усик – Верховен, завершился сенсационным нокаутом после двух нокдаунов украинца.

Бой начался в высоком темпе, где инициатива сначала перешла к Лапину. Он работал через переднюю руку, много двигался и пытался держать дистанцию, но соперник быстро адаптировался. Во втором раунде Мендес Тани перехватил контроль, стал точнее на дистанции и несколько раз прошил защиту украинца, разбив ему нос и забрав инициативу.

Ключевым стал четвёртый раунд. Лапин оказался в нокдауне после попаданий по корпусу, сумел подняться и продолжить бой, но вскоре снова оказался на настиле. После второго нокдауна француз продолжил давление, и третье падение украинца привело к остановке поединка со стороны рефери.

Таким образом, Лапин потерпел неожиданное поражение досрочно, а Мендес Тани оформил один из самых громких апсетов вечера.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля прошлого года Лапин добыл непростую победу в Лондоне на арене "Уэмбли". В поединке за три региональных титула IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International 28-летний киевлянин раздельным решением судей с трудом одолел местного бойца Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО) – 95-95, 96-94 и 96-94.

