Село в Испании предлагает бесплатное жилье и работу: какие условия

Небольшая деревня Аренильяс на севере Испании предлагает бесплатное жилье и работу тем, кто готов переехать и помочь возродить местную общину. Населенный пункт расположен в регионе Кастилия и Леон и имеет лишь около 40 жителей.

Видео дня

Из-за депопуляции, которая продолжается еще с 1980-х годов, местные власти решили привлечь новых жителей. Больше всего здесь заинтересованы в семьях с детьми и людях с практическими навыками, которые могут быть полезными для села. Успешным кандидатам обещают отремонтированное жилье без арендной платы, но коммунальные услуги придется оплачивать самостоятельно, информирует Daily Mail.

Какие условия предлагают

Аренильяс – маленькая деревня на севере Испании, которая пытается бороться с оттоком населения. Когда-то такие населенные пункты были живыми общинами, но с годами все больше людей переезжали в большие города в поисках работы, учебы и лучшей инфраструктуры.

Теперь местные власти хотят изменить ситуацию и привлечь новых жителей. Для этого запустили программу, которая предусматривает бесплатное жилье и возможность трудоустройства.

По данным Holiday Pirates, так называемый пакет для переселения рассчитан на людей, которые могут привезти с собой практические или универсальные навыки. Речь идет не просто о тех, кто ищет дешевое жилье, а о будущих жителях, способных приобщиться к жизни общества.

Особое внимание уделяется семьям с детьми. Это нужно, чтобы поддержать местные школы, оживить село и помочь его дальнейшему развитию.

Успешным кандидатам предоставляют бесплатное жилье в отремонтированных квартирах. Аренду платить не нужно, но жильцы должны самостоятельно покрывать коммунальные расходы, в том числе газ и воду. Электроэнергия частично поступает от солнечных панелей на крышах, поэтому эта статья расходов может быть ниже.

Для семей с детьми предусмотрен бесплатный транспорт в школу и обратно. Школа расположена в Берланга-де-Дуэро, примерно в 20 минутах езды от села.

Какая работа есть в селе

Больше всего работников нужно в строительной сфере. Село нуждается в людях, которые смогут помогать с ремонтом, восстановлением и поддержанием местной инфраструктуры.

Также есть потребность в работе, связанной с местным общественным центром. Это означает, что новым жителям могут понадобиться не только строительные навыки, но и умение организовывать повседневную жизнь общины.

Желающим переехать нужно отправить резюме на электронный адрес [email protected]. В письме следует представить себя и свою семью, объяснить причины переезда и описать навыки, которые могут быть полезными для села.

Кто может подать заявку

Инициатива прежде всего ориентирована на граждан Испании или людей, которые уже имеют право работать и проживать в стране. Иностранным кандидатам стоит заранее проверить вопрос визы, вида на жительство и права на работу.

Спрос на программу уже оказался высоким. За первые недели после запуска поступило около 200 заявок.

Аренильяс – не единственный населенный пункт, который пытается привлечь новых жителей через финансовые стимулы, жилье или работу. Подобные программы запускают в разных странах, где небольшие общины теряют население.

Еще одна инициатива в Испании – Live in Ambroz в регионе Эстремадура, граничащем с Португалией. Она ориентирована на цифровых кочевников, которые могут получить гранты до 15 тысяч евро при условии переезда минимум на два года.

В Швейцарии село Альбинен также предлагает финансовую поддержку новым жителям. Семьи могут получить значительные выплаты за переезд, но есть важное условие: нужно купить недвижимость стоимостью не менее 200 тысяч швейцарских франков и прожить в общине 10 лет.

Такие программы показывают, что небольшие села и городки в Европе все активнее ищут способы остановить отток населения. Для желающих переехать это может быть шансом на более спокойную жизнь, более доступное жилье и новый старт, но перед подачей заявки стоит внимательно проверить все юридические и финансовые условия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о вакансии на греческом острове, где нужен смотритель за котами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.