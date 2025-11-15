'Эпштейн был демократом': Трамп просит генпрокурора расследовать его связи с Клинтоном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к генпрокурору страны Пэм Бонди с просьбой расследовать возможные связи сексуального преступника Джеффри Эпштейна с известными политиками-демократами, и в первую очередь с экс-президентом Биллом Клинтоном. Чиновница подтвердила, что начнет расследование по приказу президента США.

Причем это расследование будет срочным, пообещала Пэм Бонди. Генпрокурор поблагодарила Дональда Трампа за доверие и назвала прокурора, который будет вести дело.

Что предшествовало

Недавно законодатели в Комитете Палаты представителей США по вопросам надзора и подотчетности обнародовали письма Джеффри Эпштейна, в которых последний неоднократно упоминает имя Дональда Трампа. Что интересно – указанную корреспонденцию преступника обнародовали не только сенаторы-демократы, но и республиканцы.

Из писем следует, что Трамп, гостя у Эпштейна, особое внимание уделял Вирджинии Джуффре – женщине, которую считают жертвой преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Вирджиния Джуффре, одна из самых известных жертв Эпштейна, покончила жизнь самоубийством.

Белый дом довольно странно отреагировал на скандал – официально там назвали обнародованную информацию "мистификацией". А лично Трамп обвинил демократов в попытке отвлечь внимание от шатдауна – якобы это они виноваты в последнем. Причем нынешний президент США назвал Эпштейна демократом и "проблемой демократов".

Реакция Трампа

И хотя это "проблема демократов", Трамп не забыл о республиканцах, которые также "мистифицируют" делом Эпштейна американцев.

"Демократы делают все возможное, чтобы снова продвинуть мистификацию с Эпштейном. Их партия находится в полном беспорядке и не имеет представления, что делать дальше. Некоторые слабые республиканцы попали в их лапы, потому что они мягкие и глупые. Эпштейн был демократом, и это проблема демократов, а не республиканцев! Спросите Билла Клинтона, Рида Хоффмана и Ларри Саммерса об Эпштейне, они знают о нем все. И не тратьте свое время на Трампа – у меня есть страна, которой надо управлять" – отметил Трамп в собственной соцсети.

Впоследствии он сделал новое сообщение, в котором обратился к "Пэм Бонди и Министерству юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Гофманом, Дж. П. Морганом, Чейзом и многими другими людьми".

"Это очередная афера вроде "Россия, Россия, Россия", где все стрелки указывают на демократов. Записи свидетельствуют, что эти люди и многие другие провели значительную часть своей жизни с Эпштейном на его "Острове", – добавил американский президент.

Аферой "Россия, Россия, Россия" Трамп называет доказанные факты вмешательства страны-агрессора в американские выборы 2016 года – Несмотря на то, что вмешательство было доказано соответствующими правовыми органами страны, нынешнийпрезидент США до сих пор отрицает прямое влияние России на американские выборы.

Реакция Бонди

Генпрокурор США Пэм Бонди в сети подтвердила, что начнет расследование по приказу Трампа. Она также указала, что возглавить федеральное расследование будет поручено Джею Клейтону, главному прокурору южного округа Нью-Йорка.

"Спасибо, господин президент. Министерство будет заниматься этим срочно и добросовестно, чтобы предоставить ответы американскому народу", – отметила она.

Интересно, что американцы в подавляющем большинстве (по крайней мере, пользователи соцсети Х) не поняли, за что именно чиновница благодарит Трампа.

"Таким образом вы признаете, что лично вы не против преследовать конкретных политических оппонентов? И вообще, если все это по словам Трампа только "мистификация", как она может быть веским основанием для расследования/преследования?" – спрашивают люди.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер также требует допросить Билла Клинтона в рамках расследования о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По мнению этого республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" в деле Джеффри Эпштейна.

