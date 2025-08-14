'Был там частым посетителем': Клинтона назвали 'главным подозреваемым для допроса' по делу Эпштейна

Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер требует допросить бывшего президента США Билла Клинтона в рамках расследования о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По мнению республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" по делу Джеффри Эпштейна.

Комитет стремится получить показания от Клинтона, основываясь на данных о его частых полетах на частном самолете Эпштейна, известном как "Лолита Экспресс". Об этом Комер заявил в интервью на телеканале Fox Business.

Клинтон – ключ к расследованию

По словам председателя Комитета по надзору Палаты представителей, бывший американский президент Клинтон является "главным подозреваемым", поскольку он часто посещал остров Эпштейна. Комер подчеркнул, что "никто не летал на самолете Эпштейна больше, чем Билл Клинтон". Республиканец отметил, что сейчас нужно "докопаться до истины", чтобы довести дело до логического завершения.

Комитет по надзору уже направил повестки в суд Биллу и Хиллари Клинтон, а также ряду бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, включая бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Повестки требуют от них предоставить документы и дать показания в рамках расследования, направленного на выявление возможной связи высокопоставленных чиновников с преступной деятельностью Эпштейна.

Реакция окружения Клинтона

Представители Клинтона ранее заявляли, что хотя он и летал на самолете Эпштейна, он никогда не посещал его дома и не знал о его преступлениях. Сам Клинтон не был обвинен ни в каких правонарушениях со стороны женщин, которые утверждали, что подвергались насилию со стороны Эпштейна.

Что касается конкретно заявлений Комера, в частности, его высказываний о том, что Клинтон был замечен в частых полетах на самолете Эпштейна, пока что никаких комментариев от представителей Клинтона не поступало.

Что предшествовало

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Вскоре после ареста он покончил с собой в тюремной камере, что вызвало множество вопросов и теорий заговора. Расследование Комитета по надзору направлено на то, чтобы пролить свет на возможные связи Эпштейна с влиятельными людьми и выяснить, не помогали ли ему некоторые чиновники избежать правосудия.

Повестки, выданные комитетом, показывают, что расследование не ограничивается лишь Биллом Клинтоном и направлено на выявление более широких связей Эпштейна с политическим истеблишментом США.

Расследование выявило так называемый "список Эпштейна", имена известных людей, которые были так или иначе связаны с финансистом. В этот список попали Дональд Трамп, британский принц Эндрю, а также многие другие политики, бизнесмены и знаменитости. Сам факт их присутствия в списке не является доказательством причастности к преступлениям. Однако, это вызвало много вопросов и подтолкнуло к дальнейшим расследованиям.

Напомним, миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, касающиеся скандального дела Джеффри Эпштейна. Он отметил, что тот обещал сделать это во время своей каденции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал своих сторонников из-за их позиции по делу Эпштейна. Он считает, что обвинения в его вероятных связях с финансистом – это "новая афера демократов".

