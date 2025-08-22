Трамп уволил топаналитика ЦРУ, которая готовила доклад о вмешательстве Кремля в выборы 2016 года – The Economist

Президент США Дональд Трамп уволил одну из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по вопросам России, которая в 2016 году готовила доклад о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах. Доступ к секретной информации потеряли еще 36 бывших и действующих сотрудников разведки, обвиненных в "измене присяги Конституции".

Такой шаг, который аналитики называют беспрецедентным, вызвал тревогу среди американских спецслужб и рассматривается как обострение противостояния администрации Трампа с разведсообществом. Об этом говорится в статье журнала The Economist, опубликованной 21 августа.

Обвинения в "измене присяге Конституции"

Уволенная сотрудница ЦРУ проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году, занимая пост главной разведчицы по вопросам РФ и Евразии, она руководила подготовкой доклада, в котором описывалось вмешательство России в президентские выборы в пользу Трампа.

Несколько лет спустя она вернулась в агентство в качестве старшего менеджера, где курировала операции и аналитику ЦРУ, связанные с Россией и бывшим СССР.

19 августа ее карьера внезапно оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США и бывшая журналистка Fox News, аннулировала ее допуск к секретной информации, а также допуски 36 других действующих и бывших чиновников, обвиняемых в "измене присяге Конституции", пишет The Economist.

Издание напоминает, что администрация Трампа и ранее использовала свой контроль над допусками в качестве "политической дубинки" против отставных чиновников.

Однако упомянутая сотрудница ЦРУ наряду с двумя другими фигурантами доклада 2016 года, Шелби Пирсон и Винь Нгуеном, входит в число самых высокопоставленных кадровых сотрудников разведки, подвергшихся чисткам при Трампе.

Беспрецедентное противостояние

Эти шаги знаменуют собой резкое обострение его противостояния с американскими разведичиками, пишет журнал.

По данным The Economist, отстранение сотрудницы ЦРУ, курировавшей сотни аналитиков и других сотрудников, вызвало тревогу у многих действующих сотрудников разведки.

Потеря допуска – это "конец карьеры", говорит Ларри Пфайффер, бывший сотрудник ЦРУ, которого самого лишили допуска 20 января.

"Даже у уборщиков есть допуск", – сказал он.

Многие сотрудники также полагаются на допуски после выхода на пенсию, чтобы найти консалтинговые должности.

Известно, что эта сотрудница ЦРУ приближается к пенсионному возрасту.

"Кто захочет работать над каким-то спорным вопросом или рисковать аналитически? Одно дело – говорить властям правду абстрактно, и совсем другое, когда на кону твоя карьера и семейное благополучие", – сказал инсайдер.

В апреле помощник Габбард подтолкнул аналитиков к переписыванию оценки деятельности банды "Трен де Арагуа" в соответствии с политикой Трампа.

А в июне Трамп также раскритиковал просочившиеся в СМИ разведывательные данные Агентства военной разведки, которые противоречили его заявлению об уничтожении ядерных объектов Ирана.

ЦРУ имеет давнюю историю предоставления президентам США неприятных новостей, включая нестандартные аналитические материалы во время войны во Вьетнаме в 1960-х годах и войны в Ираке в 2000-х годах, которые приводили к неоднократным столкновениям между Лэнгли (район Вашингтон, где находится штаб-квартира ЦРУ) и Белым домом.

Но такой уровень возмездия беспрецедентен, говорится в статье.

"Трудно переоценить воздействие на моральный дух. Все так напуганы и оглядываются, спрашивая: "Я следующий?" – говорит бывший сотрудник ЦРУ.

Многие из 37 чиновников, лишенных допуска, работали с Россией лишь косвенно.

Нгуен был главным специалистом по обработке данных в Агентстве нацбезопасности (АНБ), американской службе радиоэлектронной разведки.

Несколькими неделями ранее инсайдеры сообщили The Economist, что он был "самым вдумчивым человеком в области ИИ в федеральном правительстве".

Директор этого агентства генерал Тимоти Хо и его главный юрист Эйприл Досс были уволены в апреле и июле соответственно.

Другие, похоже, попали в список только из-за критики Трампа.

Тед Гистаро, бывший сотрудник ЦРУ, который был главным докладчиком Трампа по разведке с 2016 по 2019 год, позволил себе умеренно уничижительные комментарии в адрес Трампа.

Большинство других фигурировали в списке, который опубликовала ультраправая активистка Лора Лумер.

Месть за критику Трампа

Последние шаги являются частью более широкой кампании по "наказанию" должностных лиц и документов, критикующих Трампа.

В июле Джон Рэтклифф, директор ЦРУ, предпринял необычный шаг, опубликовав внутренний обзор аналитического "торгового мастерства" в докладе о России за 2016 год.

Он высоко оценил многие аспекты этого доклада, но обнаружил, что он был написан слишком поспешно и при слишком большом участии руководителей агентств.

В том же месяце Тулси Габбард также рассекретила гораздо более старый обзор Комитета по разведке Палаты представителей в том же докладе.

Обзор, соавтором которого был Кэш Патель, ныне директор ФБР, включал дословные цитаты из перехватов и описания источников информации в России и был рассекречен вопреки возражениям ЦРУ.

20 августа Габбард также объявила о сокращении на 50% собственного Управления директора национальной разведки (ODNI), которое координирует работу 18 американских агентств, отчасти с целью сокращения бюрократии и "искоренения субъектов глубинного государства".

ODNI было создано после терактов 11 сентября для обеспечения надлежащего обмена разведданными в рамках американского правительства.

Сокращения, проведенные Габбард, впечатляют, но даже многие критики Трампа признают, что ODNI разросся слишком сильно и не смог распространить свою власть на подконтрольные ему агентства, пишет The Economist.

Администрация Трампа также применяет более жесткие правовые меры для борьбы с критиками.

В июле сообщалось, что Рэтклифф передал дело Джона Бреннана, одного из своих предшественников, в ФБР по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу.

Бреннан, допуск которого был аннулирован во время первого срока Трампа, был директором ЦРУ на момент публикации доклада о связях с Россией и конфликтовал с Трампом.

Министерство юстиции также заявило о начале уголовного расследования в отношении Джеймса Коми, занимавшего пост директора ФБР на момент публикации доклада.

Коми уже находился под следствием за пост в соцсетях в мае, который администрация Трампа представила как угрозу убийством.

"Это неизведанная территория, особенно с точки зрения количества людей и отсутствия подробностей о том, что они сделали неправильно", – говорит Ларри Пфайффер.

"Звон бокалов в Кремле"

Марк Уорнер, старший демократ в сенатском комитете по разведке, в интервью журналу The Economist незадолго до недавних чисток заявил, что ситуация оказалась хуже, чем он ожидал:

"Я предполагал, что Габбард будет плоха. Но я не ожидал, что настолько".

20 августа Билл Бернс, директор ЦРУ при Джо Байдене, написал открытое письмо "отстраненным" чиновникам в журнале Atlantic.

"Если бы аналитики разведки в ЦРУ увидели, что наши соперники занимаются подобным самоубийством великой державы, мы бы открыли бурбон. Вместо этого мы слышим звон бокалов с шампанским в Кремле и Чжуннаньхае", – говорится в нем.

Как писал OBOZ.UA, ранее Тулси Хаббард назвала Трампа и российского диктатора Владимира Путина "очень хорошими друзьями", которые стремятся "укрепить общие цели и общие интересы".

Напомним также, в мае газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа якобы планирует масштабные сокращения в разведывательных агентствах США. Запланированные сокращения включают 1200 должностей в ЦРУ, а также еще тысячи должностей в других подразделениях разведывательного сообщества, тогда как Китай и РФ готовят новую волну шпионской активности.

