Экс-президента Грузии оштрафовали за участие в Марше матерей: все подробности

В Грузии экс-президента Саломе Зурабишвили оштрафовали за участие в Марше матерей. Она должна заплатить государству за это "нарушение" 5000 лари (почти две тысячи долларов США).

Видео дня

Об этом сама Саломе Зурабишвили написала в Х (Twitter). Бывшая президент Грузии опубликовала в соцсети фотографию протокола о нарушении, совершение которого МВД датирует 3 марта.

По ее словам, 18 активистов, журналистов и политиков также получили штрафы за сообщения в Facebook, которые "оскорбляют" государственных служащих. Как добавила экс-президент, свобода слова под угрозой.

Стоит отметить, что 3 марта Саломе Зурабишвили приняла участие в Марше матерей, который прошел в поддержку активистов, задержанных на проевропейских митингах. Шествие проходило по улицам столицы Грузии и закончилось возле парламента страны.

"Меня сегодня назвали активисткой! И я стояла там, где должны были стоять все матери. На стороне матерей узников совести", - написала Зурабишвили в соцсети.

В протоколе не уточняется, но, возможно, женщину обвиняют в незаконном перекрытии автомобильной дороги.

Как добавляет издание "Эхо Кавказа", в феврале 2025 года в Грузии были приняты изменения, которые значительно усилили Кодекс об административных правонарушениях, закон "О собраниях и манифестациях" и Уголовный кодекс.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, был арестован решением Тбилисского городского суда. Его взяли под стражу в зале суда из-за отказа явиться во временную следственную комиссию парламента, созданную "Грузинской мечтой".

Как сообщал OBOZ.UA, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы. Политика обвинили в растрате бюджетных средств в крупном размере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!