Экс-президент Грузии Саакашвили приговорен к 9 годам заключения за растрату бюджетных средств: что известно о деле

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы. Политика обвинили в растрате бюджетных средств в большом размере.

Видео дня

Приговор бывшему президенту вынес Тбилисский городской суд. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили – 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти лишь 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

В прокуратуре утверждали, что с 1 мая 2009 года по 25 февраля 2013 года, по поручению и организации Саакашвили, для его личных целей из госбюджета нецелевым образом были израсходованы 9 млн лари (в те годы около 5.4 млн долларов).

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам – о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" обвинила бывшего президента Саакашвили в провоцировании войны России против страны в 2008 году. Также она пытается возложить на заключенного политика вину за последующую незаконную оккупации Кремлем Абхазии и Южной Осетии по приказу неуказанных "внешних субъектов".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа 2024 Тбилисский городской суд избрал Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ареста по делу о незаконном пересечении границы. Хотя политик уже почти три года остается за решеткой, обвинение заявило, якобы он может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или "совершить новое преступление".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!