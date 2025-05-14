В Грузии арестовали экс-министра обороны, который воевал за Украину: в чем его обвиняют

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, был арестован решением Тбилисского городского суда. Его взяли под стражу в зале суда из-за отказа явиться во временную следственную комиссию парламента, созданную "Грузинской мечтой".

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Судья Нино Тарашвили на предварительном судебном заседании 14 мая удовлетворила ходатайство прокуратуры о замене меры пресечения с залога на арест, пишет "Радио свобода". Ранее Окруашвили назначили залог в размере 20 тысяч лари и запретили покидать страну до завершения рассмотрения дела, однако он принципиально отказался платить. Срок уплаты залога был установлен на уровне 30 дней и истек 8 мая.

"Я даже сегодня специально не носил металлический крест, я пришел именно так, как носят в тюрьме. Честно говоря, я устал", — сказал Окруашвили на заседании суда.

По словам самого политика, он готовился к аресту заранее и морально был к этому готов. Его обвиняют в нарушении закона, который предусматривает ответственность за игнорирование требований следственной комиссии парламента, а санкции могут включать штраф, арест до одного года или запрет занимать должности.

Окруашвили вызвали в комиссию 26 марта в рамках расследования событий 2008 года, когда он был министром обороны. После неявки его повторно вызвали уже в суд, где он ответил на часть вопросов в присутствии следователей.

Ираклий Окруашвили в прошлом занимал ключевые должности в правительстве: министра обороны, внутренних дел и экономики правительства Национального движения. Политик давно находится в оппозиции к действующей власти и не занимает государственных должностей с 2006 года.

Экс-министру было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, которая касается "невыполнения требования Временной следственной комиссии парламента Грузии". Это действие наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года, или лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

Уголовную ответственность по аналогичной статье уже несут несколько других оппозиционных политиков, в частности Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Георгий Вашадзе, которым избрали залог в размере от 10 до 50 тысяч лари.

Временную следственную комиссию инициировала партия "Грузинская мечта" в феврале 2024 года для изучения деятельности правительства Национального движения. В партии также заявляют о намерении запретить так называемое "коллективное национальное движение", имея в виду влиятельные оппозиционные силы, которые не признают легитимность нынешнего правительства и пересекли проходной барьер на парламентских выборах 2024 года.

Напомним, что Окруашвили задержали в июле 2019 года, согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии – "организация, руководство или участие в групповом насилии". Дело касается событий 20-21 июня, когда в Тбилиси оппозиционные силы вышли на массовые протесты. Вместе с ним по этому делу проходит 17 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая 2025 года посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии предупредило об угрозе терактов в трех торговых центрах Тбилиси. Речь идет о ТЦ East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall, расположенных в центре города.

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