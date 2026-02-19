Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному заключению: детали дела

Центральный окружной суд Сеула вынес приговор бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Политика приговорили к пожизненному заключению.

Основной причиной сурового вердикта стала попытка государственного переворота. Об этом сообщает издание The Korea Times.

Подробности дела

Юн Сок Ёль был приговорен к пожизненному заключению после того, как суд признал его виновным в руководстве восстанием, связанным с объявлением военного положения 3 декабря 2024 года.

Суд пришел к выводу, что действия политика соответствуют юридическому определению мятежа, но отказался вынести смертный приговор, несмотря на ранее выдвинутое специальным прокурором ходатайство о применении смертной казни.

Согласно корейскому уголовному праву, за руководство восстанием предусмотрено только три возможных наказания: смертная казнь, пожизненное заключение с принудительными работами или пожизненное заключение без принуждения к труду.

Это решениебыло принято через 443 дня после того, как Юн объявил военное положение. Суд признал политика "лидером восстания" на том основании, что его объявление военного положения нарушило полномочия Национального собрания.

Что предшествовало

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль внезапно объявил в стране чрезвычайное военное положение. Он мотивировал это борьбой с "антигосударственными силами" в лице оппозиции, которая якобы парализовала работу правительства.

По приказу президента войска и полиция оцепили здание Национального собрания, пытаясь не допустить депутатов внутрь для голосования. Несмотря на блокаду, законодатели прорвались в здание и единогласно проголосовали за отмену военного положения всего через несколько часов после его введения.

Вскоре после этих событий парламент объявил президенту импичмент, и в апреле 2025 года Конституционный суд окончательно отстранил его от власти.

Напомним, в январе 2025 года прокуратура арестовала Юн Сок Ёля и отвезла на допрос. Уже в марте суд Сеула освободил Юн Сок Ёля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2025 года экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля снова отправили под стражу. Ему выдвинули новые обвинения. Политик имеет президентский иммунитет от большинства уголовных преследований, но он не распространяется на такие серьезные обвинения, как восстание и государственная измена.

