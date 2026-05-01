'Его советы нам не нужны': вице-канцлер Германии резко ответил на критику критику Мерца, высказанную Трампом

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль выступил в защиту канцлера Фридриха Мерца после критических комментариев президента США Дональда Трампа в его адрес и всего немецкого правительства. Клингбайль резко ответил американскому лидеру, заявив, что Германия не нуждается в его советах.

Об этом вице-канцлер ФРГ сказал на мероприятии по случаю Дня труда в Бергкамне. Его цитирует Die Zeit.

"Нам действительно не нужны никакие советы от Дональда Трампа сейчас. Он должен увидеть, какой беспорядок он вызвал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров с Ираном", – сказал Клингбайль.

Вицеканцлер также раскритиковал стратегию президента США в войне против Ирана и подчеркнул, что именно Трамп несет ответственность за завершение конфликта.

"Я думаю, он действительно считал, что это будет вопрос двух-трех дней, и тогда все будет хорошо. Теперь он несет ответственность за то, чтобы эта война в Иране быстро закончилась. Прежде всего, он должен обеспечить, чтобы бремя, вызванное его войной, не ложилось на нас, на рабочих, потребителей и экономику", – добавил чиновник.

Он добавил, что для него, как финансиста, главным является экономическая сила Европы, чтобы ее "никто не мог шантажировать"

"Я не хочу, чтобы мы зависели от того, какое настроение у Дональда Трампа сегодня или завтра", – подчеркнул вице-канцлер.

Что предшествовало

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа из-за того, как он действует в Иране. Также политик выразил сомнение относительно возможности свержения иранского режима.

Мерц заявил, что действия главы Белого дома не являются деэскалацией конфликта, и не попыткой достичь мира, а"масштабной эскалацией с неопределенным результатом".

Мерц также обвинил Трамп в том, что США "совершенно очевидно вступили в эту войну без всякой стратегии" и не имеют четкой стратегии выхода из конфликта.

Комментируя переговоры США с Ираном, Мерц раскритиковал подход Белого дома и заявил, что "иранское руководство унижает целую нацию США".

После этого Дональд Трамп набросился на канцлера Германии, обвинив его в том, что он якобы допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана. Американский лидер заявил, что Мерц "не понимает, что говорит". Трамп посоветовал немецкому лидеру сосредоточиться на войне в Украине и внутренних проблемах Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с президентом США Дональдом Трампом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.

