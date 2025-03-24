Египет выдвинул новое предложение о прекращении огня в секторе Газа: что оно предполагает

Египет выдвинул новое предложение относительно восстановления соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает график освобождения всех заложников в обмен на график полного вывода войск Израиля из Газы, подкрепленный гарантиями США. ХАМАС и Соединенные Штаты одобрили инициативу, Израиль пока не ответил.

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Об этом 24 марта сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере безопасности. Как говорится в материале, на прошлой неделе Египет выдвинул новое предложение, направленное на восстановление перемирия в секторе Газа.

Это произошло после эскалации, когда во вторник Израиль возобновил воздушные и наземные операции против ХАМАС, фактически положив конец двухмесячному периоду относительной тишины.

По словам источников, план Египта предполагает, что ХАМАС будет освобождать по пять израильских заложников каждую неделю, а Израиль начнет вторую фазу прекращения огня после первой недели.

Источники также сообщили, что и США, и ХАМАС согласились с этим предложением, однако Израиль пока не отреагировал.

Предложение Египта также включает в себя график освобождения всех заложников в обмен на график полного вывода израильских войск из Газы, подкрепленный гарантиями США.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня, но заявил, что по-прежнему готов вести переговоры о перемирии и изучает предложения специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Напомним, второй этап прекращения огня в секторе Газа не вступил в силу и дополнительные переговоры не привели к результату. Поэтому в ночь на 18 марта армия Израиля ЦАХАЛ возобновила операцию против ХАМАС.

19 марта ЦАХАЛ официально подтвердил начало новой наземной операции в секторе Газа и отчиталась о первых успехах. В частности, был расширен контроль центра коридора Нецарим.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Израиле одобрили план по отделению 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан от соседних общин, тем самым превратив их в 13 независимых поселений. Израиль планирует распространить свой суверенитет на эти территории.

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