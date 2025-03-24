Кабинет безопасности Израиля одобрил независимость 13 поселений на Западном берегу реки Иордан: что это значит

Кабинет безопасности Израиля одобрил план по отделению 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан от соседних общин, тем самым превратив их в 13 независимых поселений. Израиль планирует распространить свой суверенитет на эти территории.

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Об этом заявил в воскресенье, 23 марта, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, передает Reuters. Он описал такое решение, как "важный шаг на пути к фактическому израильскому суверенитету" над Западным берегом.

"Признание каждого из них в качестве независимого поселения – важный шаг, который окажет значительную помощь в их продвижении и развитии", – сказал Смотрич.

Районы, о которых идет речь, были построены десятилетия назад как незаконные поселения-форпосты, то есть без официального одобрения кабинета министров. Некоторые из этих форпостов были легализованы правительством задним числом.

"Став независимыми поселениями, они теперь могут получать более адресную финансовую поддержку от правительства. Они также могут созывать свой собственный городской совет", – пишут журналисты.

Ранее Смотрич, который на протяжении многих лет призывал к израильскому суверенитету на Западном берегу, заявлял, что шаг облегчит жизнь жителей этих поселений. В то же время, по его мнению, Израилю следует продолжить построение поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Вместо того чтобы прятаться и извиняться, мы показываем приверженность своей позиции, строим и заселяем. Это еще один важный шаг на пути фактического суверенитета в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан. –Ред.)", – цитируют журналисты израильского министра финансов.

Министерство иностранных дел Палестины раскритиковало одобрение разделения кварталов и их признание в качестве независимых поселений как игнорирование международной легитимности и резолюций.

В террористической группировке ХАМАС, которая управляет Газой, осудили этот шаг на Западном берегу, назвав его "отчаянной попыткой навязать реальность на местах и ​​закрепить колониальную оккупацию на палестинских землях".

Около 700 тысяч израильских поселенцев живут среди 2,7 миллионов палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, землях, захваченных Израилем в 1967 году во время шестидневной войны. Большинство стран считают поселения Израиля на этой территории незаконными. Израиль оспаривает это, ссылаясь на исторические и библейские связи с землей.

Политики Израиля, выступающие за поселенчество, воодушевились возвращением в Белый дом президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по окрестностям города Хан-Юнис на юге Сектора Газы. Под обстрелом погибли член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его жена.

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