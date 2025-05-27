'Двигаемся дальше': новый посол США прокомментировал возможную аннексию Канады

Президент США Дональд Трамп больше не говорит об аннексии Канады, потому что у него очень много других дел. Сага о "присоединении" страны в качестве 51-го американского штата закончена.

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Об этом заявил новый посол Соединенных Штатов в Канаде Пит Хукстра. Угрозы, которые раньше звучали от президента-республиканца, дипломат прокомментировал в интервью CBC.

"Давайте двигаться дальше. Если канадцы хотят продолжать говорить об этом – их дело. Я не говорю об этом, Дональд Трамп не говорит об этом. У нас слишком много дел, потому что мы все нацелены на рост благосостояния, безопасности и защищенности Америки", – заверил он.

По словам Хукстры, "если дискуссии о 51 штате будут вестись, то они будут проходить между Трампом и [премьер-министром Канады Марком] Карни".

"Не на уровне послов. То есть для меня вопрос закрыт", – утверждает представитель США.

Как писал OBOZ.UA:

– После победы Либеральной партии на парламентских выборах в Канаде Марк Карни в своем первом официальным заявлении сказал, что времена старого доверия и постепенной интеграции с Соединенными Штатами в прошлом.

– 6 мая в Вашингтоне произошла встреча Дональда Трампа и Марка Карни. Сидя в Белом доме рядом с гостем, президент Соединенных Штатов сказал ему в глаза о желании "присоединить" Канаду.

– Карни на это ответил: "Как известно из рынка недвижимости, есть некоторые места, которые никогда не продаются". Трамп посоветовал премьеру "никогда не говорить никогда".

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