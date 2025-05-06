'Никогда не говори никогда': Трамп заявил Карни, что до сих пор хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США

Американский президент Дональд Трамп продолжает заявлять о своем желании присоединить Канаду к США, сделав ее 51 штатом. На этот раз он озвучил свои притязания на соседнюю страну прямо "в глаза" премьер-министру Канады Марку Карни, который прибыл с визитом в Белый дом.

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Карни на это предложение спокойно ответил, что Канада не продается и никогда не будет продаваться. Премьер-министр дипломатично объяснил Трампу, что "есть места, которые никогда не продаются".

"Как известно из рынка недвижимости, есть некоторые места, которые никогда не продаются. Это правда. Мы сейчас находимся в одном из таких мест. Также вы посетили Букингемский дворец и встречались с владельцами Канады. Она не продается и не будет продаваться никогда", – сказал Карни.

В то же время Карни предложил Трампу вернуться к добрососедскому партнерству между США и Канадой, которое было в прошлом. Он отметил стремление своего правительства усилить вклад Канады в оборону.

"Возможность заключается в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе. Мы делали это в прошлом. И частично это, как только что сказал президент, касается нашей собственной безопасности. И мое правительство стремится к кардинальным изменениям в наших инвестициях в канадскую безопасность и нашем партнерстве", – отметил Карни.

В свою очередь Трамп поддержал такую позицию официального Торонто, однако отметил, что не стоит никогда говорить "никогда".

"Время покажет. Это только время. Но я говорю, никогда не говори никогда. У меня было много вещей, которые были невыполнимыми, и они в конце концов стали осуществимыми, но осуществимыми только очень дружественным способом. Но если это на благо всех, знаете, Канада любит нас, и мы любим Канаду. Это, я думаю, самое важное. Но посмотрим. Я имею в виду, что со временем увидим, что произойдет", – сказал Дональд Трамп.

Как отмечают журналисты, несмотря на навязчивое желание Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, во время встречи в Овальном кабинете он много хвалил Марка Карни.

Также президент США поздравил премьера с победой на выборах.

"Я думаю, что Канада выбрала очень талантливого человека, очень хорошего человека", – сказал Трамп.

А когда журналисты его спросили, каких уступок он хочет от Канады, американский лидер ответил: "Дружбы".

Канада и США десятилетиями были близкими партнерами и союзниками. Однако Дональд Трамп за первые месяцы своего второго президентства разрушил эти отношения. Он пренебрежительно говорил о государственности Канады, называя ее "51 штатом", а также объявил 25% тарифы на канадские товары.

Как сообщал OBOZ.UA, новый премьер Канады Карни решил лично встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он отметил, что есть вопросы взаимоотношений, которые нужно решить.

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