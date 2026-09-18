Два фактора – ключевые: эксперт объяснил, какие интересы преследуют хуситы, захватившие Баб-эль-Мандебский пролив

Контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом может стать более весомым рычагом влияния, чем даже блокировка Ормузского пролива. Ведь через него проходит примерно 15 % мирового объема морских перевозок и до трети — контейнерных.

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Действия хуситов укрепляют позиции Ирана, но они преследуют и собственные цели. Об этом в интервью Radio NV рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Какие цели преследуют хуситы, захватившие Баб-эль-Мандебский пролив

Данилов подчеркнул, что контроль над Баб-эль-Мандебским проливом дает даже больший рычаг влияния, чем контроль над Ормузским проливом. Дело в том, что через него проходит около 15% мирового объема морских перевозок и 25–30% мировых контейнерных перевозок.

Захват пролива хуситами укрепляет позиции Ирана, однако боевики "ведут самостоятельную игру".

Эксперт напомнил: публично хуситы заявляют, что воюют с Саудовской Аравией, США и Израилем. Однако их реальные цели – в другом.

"Если говорить об интересах, а не о публичных позициях, то это, бесспорно, деньги и установление устойчивой власти над большей частью Йемена или над всем Йеменом. То есть хуситы стремятся превратиться из повстанческой группы в полноценную власть, которая будет располагать собственными ресурсами. Баб-эль-Мандебский пролив может стать одним из источников поступлений – как для личного обогащения, так и для поддержания всей структуры", – считает Данилов.

По его мнению, в планировании операции хуситов, вероятно, участвовали офицеры Корпуса стражей исламской революции.

Что известно о захвате хуситами контроля над Баб-эль-Мандебским проливом

10 сентября 2026 года стало известно, что йеменские хуситы установили контроль над стратегическим портовым городом Моха на побережье Красного моря в Йемене, недалеко от пролива Баб-эль-Мандеб. По данным западных СМИ, боевики захватили город и порт после нескольких дней ожесточённых боев с проправительственными силами, союзными международно признанному правительству Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия.

11 сентября появилась информация об ударах по насосным станциям вблизи трубопровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, после чего страна приостановила его работу. Спутниковые снимки зафиксировали значительные повреждения в результате пожара на одном из объектов.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что дроны, ударившие по нефтепроводу, летели со стороны Ирака, и отметило, что королевство не будет реагировать, чтобы дать иракскому правительству "возможность принять необходимые меры".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно хуситы устроили атаку на Саудовскую Аравию.

Террористы применили беспилотники и ракеты, нанеся удар по саудовской авиабазе в городе Хамис-Мушайт.

В результате атаки пострадали более 70 человек.

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