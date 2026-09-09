Хуситы устроили атаку на Саудовскую Аравию: пострадали более 70 человек

В результате масштабной атаки йеменских хуситов на южные регионы Саудовской Аравии ранения получили десятки человек, включая женщин и детей. Террористы применили беспилотники и ракеты, ударив по саудовской авиабазе в городе Хамис-Мушайт.

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Также пострадали объекты государственной нефтяной компании в Абхе, Наджране и Джазане. Об этом сообщает Reuters.

Хуситы поддержали Иран

После террористической атаки фиксируются пожары на нефтеперерабатывающем заводе в Джазане и в центре распределения нефти в Абхе. Эта операция стала одной из крупнейших против Эр-Рияда с начала военной кампании США и Израиля против Ирина.

Хуситы, контролирующие большую часть населенных районов Йемена, включая столицу, оказывают дополнительное давление на союзников США, периодически нарушая судоходство на другой стороне Аравийского полуострова, у входа в Красное море.

Йеменские террористы заявили о начале масштабной операции вглубь территории Саудовской Аравии с использованием беспилотников и ракет для нанесения ударов по саудовской авиабазе в южном городе Хамис-Мушайт, а также по активам саудовской государственной нефтяной компании.

Удары США по иранскому танкерному флоту

В ответ на ракетные атаки Корпуса стражей исламской революции по американскому военному кораблю, Центральное командование ВС США уничтожило пять иранских танкеров для перевозки сырой нефти.

В Пентагоне заявили, что уничтоженные суда входили в теневую сеть, финансирующую КСИР и его региональных прокси. По данным госсекретаря США Марко Рубио, американские военнослужащие в ходе этих инцидентов не пострадали.

Иранский КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами американской базы в районе Аль-Азрака в Иордании, а также о нападении на два эсминца США. По данным иорданской стороны, системы ПВО перехватили 18 из 20 выпущенных ракет, две упали в безлюдной местности, жертв и пострадавших нет. Кроме того, Тегеран выступил с угрозами в адрес нефтяных танкеров в портах Бахрейна и Кувейта, а в эмиратском порту Хор-Факкан зафиксировано повреждение танкера со сжиженным природным газом.

Реакция мирового нефтяного рынка

Эскалация боевых действий и возобновление обмена ударами между США и Ираном спровоцировали очередной рост мировых цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до максимума с конца июля, подорожав еще на доллар за баррель после событий в Иордании. Тем не менее, несмотря на угрозы судоходству в Ормузском проливе и Красном море, котировки пока удерживаются ниже отметки в 100 долларов за баррель.

Напомним, США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Американские военные наносили удары по целям на территории этой страны. Были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и иранские морские силы.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп заявил, что США взяли Иран под контроль, сравнив ситуацию там с Венесуэлой. Также Трамп убежден, что война против Ирана стала "огромным успехом" его администрации, поскольку США, по его словам, "не дали Ирану получить ядерное оружие"

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