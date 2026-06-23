«Другого выбора нет»: жителей Польши призывают готовиться к войне с Украиной, а не с Россией

Политики в Польше призывают готовить страну к возможному конфликту с Украиной после завершения нынешней войны. Также звучат предложения о пересмотре отношений с Россией и усилении контроля за деятельностью украинских организаций.

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Такие заявления прозвучали в материале, опубликованном в польском издании Myśl Polska. Автором статьи является польский политик, историк и публицист Пшемыслав Пяста. Он связал свои выводы с решением бывших президентов Украины Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко отказаться от польских государственных наград, назвав этот шаг "жестом открытой враждебности по отношению к Польше".

Точка зрения автора

В материале утверждается, что, несмотря на поддержку Украины со стороны Польши после начала полномасштабной войны, между странами обострились споры по историческим вопросам. Автор подчеркнул, что Польша якобы стала для Украины "большим врагом, чем Россия".

Также в публикации высказывается мнение, что после окончания войны Украина сохранит значительный военный потенциал, а потому Польша должна учитывать возможные риски для собственной безопасности. Автор назвал вероятным сценарий, при котором Киев будет искать нового внешнего противника.

Призывы и предложения

В статье содержатся предложения изменить приоритеты развития польских вооруженных сил. В частности, автор призвал сосредоточиться на развитии систем противовоздушной обороны, беспилотных технологий и средств радиоэлектронной борьбы, а также восстановить всеобщую воинскую повинность.

Особое внимание он уделил украинской общине в Польше. В материале предлагается усилить деятельность контрразведки в отношении украинских организаций, проводить проверки среди мигрантов и депортировать лиц, нарушающих законодательство или неспособных подтвердить источники доходов.

Кроме того, автор высказался за улучшение отношений Польши с Россией. По его мнению, Варшава не должна одновременно находиться в конфронтации и с Москвой, и с Киевом. Он также заявил, что нынешняя политика польских властей в отношении России требует пересмотра.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее экс-депутат Сейма Польши Пётр Фоглер заявил о возвращении своего ордена Белого Орла президенту Каролю Навроцкому, выразив протест против решения в отношении Владимира Зеленского. Инцидент приобрел политический резонанс и вызвал дискуссии в польском обществе.

– Группа польских журналистов, деятелей искусства и бывших деятелей демократической оппозиции обнародовала обращение по поводу польско-украинских отношений на фоне дискуссии вокруг присвоения одному из украинских воинских подразделений почетного звания "Герои УПА". Обращение адресовано прежде всего польским политикам – их призвали "не обострять спор с Украиной".

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