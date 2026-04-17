'Должно успокоить общественность': в Лондоне задержали двух человек после попытки поджечь синагогу

В столице Британии Лондоне правоохранители задержали двух человек по подозрению в попытке поджога синагоги Finchley Reform в Уотфорде, городке к северу от столицы страны. В частности, были арестованы 47-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Местная полиция отмечает, что инцидент рассматривается как антисемитское преступление на почве ненависти. Также правоохранители отвергают существование какой-либо связи с аналогичным инцидентом, произошедшим здесь несколько недель назад.

Попытка поджога

Попытку поджога синагоги Finchley Reform пара пыталась осуществить вскоре после полуночи в минувшую среду, 15 апреля. Полиция в поисках преступников опиралась на записи камер видеонаблюдения, на которых есть кадры, как два человека в темной одежде и балаклавах приближались к синагоге.

Они поставили два "коктейля Молотова" – стеклянные бутылки с бензином, – возле окон синагоги и бросили кирпичи в здание. Одна из бутылок была разбита этим кирпичом. Ни одна бутылка не загорелась, но пара сразу после бросания кирпича убежала с места.

Уже утром работник синагоги заметил "коктейли Молотова" и сообщил в полицию. Здание не было повреждено, травм также не зафиксировано, отметили в полиции.

Представитель полиции Люк Уильямс заявил, что быстрое задержание подозреваемых "должно успокоить общественность", потому что "демонстрирует серьезное отношение" правоохранителей к подобным нападениям. В то же время он признал существование поводов для беспокойства еврейской общины из-за повторного инцидента в течение довольно короткого времени.

Что предшествовало

Инцидент произошел всего через несколько недель после того, какдвое мужчин были арестованы в связи с антисемитскими поджогами в северном Лондоне, в результате которых несколько машин скорой помощи, принадлежащих еврейской волонтерской спасательной группе, были уничтожены в Голдерс-Грин.

Напомним, что это нападение произошло непосредственно перед синагогой в Голдерс-Грин, районе с одной из крупнейших еврейских общин Лондона. Обвинения в этом теракте получили три человека-исполнители, а ответственность за поджог взяла на себя исламистская группировка "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия".

Люк Уильямс отдельно подчеркнул: нет оснований считать, что нападения в Уотфорде и Голдерс-Грин связаны между собой.

"Надеюсь, что быстрое реагирование полицейских сегодня на выявление и задержание двух человек предоставит определенное успокоение и покажет, насколько серьезно мы относимся к нападениям такого характера", – сказал он.

