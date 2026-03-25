В Лондоне задержали двух человек за поджог карет скорой помощи еврейской общины: все подробности

В Лондоне 25 марта правоохранители арестовали двух мужчин по подозрению в поджоге машин скорой помощи, обслуживавших еврейскую общину на севере города. В полиции продолжаются мероприятия по поиску третьего подозреваемого. Из-за этого в Лондоне усилены все полицейские патрули.

Дополнительные офицеры "развернуты в городе на помощь в борьбе с терроризмом", сообщила лондонская полиция. Усиленное присутствие полиции будет сохраняться "ближайшие недели", уверяют правоохранители.

Подозреваемых в поджоге мужчин в возрасте 47 и 45 лет нашли и арестовали сотрудники контртеррористического отряда полиции Лондон-сити. Однако правоохранители отказываются комментировать этот арест, мотивируя это тем, что "расследование продолжается", поскольку записи с камер видеонаблюдения "указывают на по меньшей мере трех подозреваемых".

Что произошло

Несколькими днями ранее (а точнее – в ночь на 23 марта) в лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает большая еврейская община, произошло нападение на волонтерскую спасательную организацию Hatzola Northwest. Нападавшие подожгли реанимобили, стоявшие возле синагоги.

Ответственность за поджог взяла на себя исламистская группировка "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия", обнародовав соответствующие кадры с поджогом в соцсетях. Полиция сразу начала розыск трех человек в масках, которых зафиксировали камеры наблюдения.

Британские власти довольно остро отреагировали на происшествие, премьер страны Кир Стармер назвал инцидент "отвратительным нападением на фундаментальные ценности", а Министерство здравоохранения пообещало полностью возместить волонтерам уничтоженную технику (каждая из четырех уничтоженных машин стоит $166 тысяч).

В свою очередь в Hatzola Northwest заявили, что волонтеры продолжат работать непрерывно, несмотря на произошедшее.

Что говорят власти

Британские власти обвинили Иран в использовании прокси-групп – и преступных посредников – для проведения операций в Европе, направленных против диссидентов и еврейских общин. Разведчики из MI5 и внутренняя разведывательная служба, заявили, что только за прошлый год было остановлено "более 20 потенциально смертельных" терактов, организованных по заказу из Ирана.

Вышеупомянутую группу "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" правоохранители называют как недавно сформированную. Однако она уже успелавзять на себя ответственность за нападения на синагоги в Бельгии и Нидерландах.

Представители антитеррористической службы призвали общественность предоставить любую известную им информацию, связанную с нападением террористов на Hatzola Northwest. Но полиция, сообщив об "усиленном присутствии офицеров на улицах по всему Лондону в ближайшие недели", уточнила, что эти меры "мерыпредосторожности и не являются ответом на конкретную угрозу".

