Королевский суд Снейрсбрука в Великобритании отправил в тюрьму 22-летнего россиянина Матвея Румянцева за нападение на подругу младшего сына президента США. Бэррон Трамп вызвал полицию и спас девушку, несмотря на то, что находился на другом континенте.

Россиянин получил 4 года лишения свободы. Об этом пишет Reuters.

Детали инцидента

В январе 2025 года самый младший сын Трампа Беррон общался через видеозвонок со своей подругой, которая находилась в собственном доме в Лондоне. Вдруг он увидел, как на нее напал мужчина – россиянин Матвей Румянцев.

Беррон сразу позвонил в британскую полицию и сообщил о нападении,

"Мне только что звонила знакомая девушка. Ее избивают. Пожалуйста, это действительно чрезвычайная ситуация", – сказал он правоохранителям.

После звонка Трампа полиция арестовала подозреваемого 22-летнего Румянцева, который несколько месяцев периодически встречался с потерпевшей.

В результате того нападения девушка получила синяки на подбородке, руке, запястье, а также царапины и вырванные волосы. Она утверждала, что именно звонок от Бэррона стал "знаком от Бога" и спас ей жизнь.

Что решил суд

На суде Матвей Румянцев признавался, что "в определенной степени ревновал" девушку из-за ее дружбы с Бэрроном Трампом, с которым она познакомилась в соцсетях.

Судья Джоэл Беннатан Королевского суда Снейрсбрука во время вынесения приговора отметил, что Трамп "должным образом и ответственно" вызвал экстренные службы.

"На одном из этапов насилия был звонок с ее другом Берроном Трампом. Он видел, как вы ее избивали, держали телефон и снимали ее на видео — гневный поступок, направленный на ее унижение. Господин Трамп должным образом и ответственно, несмотря на то, что он находился в Соединенных Штатах, позаботился о том, чтобы здесь вызвали экстренные службы, и рассказал им то, что видел", – заявил судья.

Румянцева признали виновным в нападении и препятствовании правосудию, но оправдали в изнасиловании и умышленном удушении. Ему назначили по 2 года лишения свободы за каждое преступление с последовательным исполнением сроков заключения.

