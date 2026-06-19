"Для Польши это впервые": Туск не исключает, что за убийством россиянина стоит политический заказ иностранного государства

Польские власти "очень серьезно" рассматривают политическую версию об убийстве гражданина России в польском городе Била-Подляска Люблинского воеводства и, соответственно, причастность к убийству иностранного государства. Для Польши это был бы первый подобный случай. Речь идет об убийстве российского художника Семена Скрепецкого.

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Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя задержание подозреваемого. Он не назвал страну-заказчика, однако в ответ на уточняющий вопрос не исключил, что это именно Россия.

Что сказал Туск

"Люблинская полиция и Агентство внутренней безопасности арестовали возможного убийцу гражданина России, который публично критиковал правительство Путина. Мы относимся к этому делу очень, очень серьезно. Я не отрицаю, что есть подозрение: за этим задержанным возможным убийцей стоит заказчик. Мне не нужно никого убеждать, что эта обеспокоенность касается возможности государственного терроризма. Я имею в виду, что это не был бы первый подобный случай в Европе, ведь в Европе мы сталкивались с такими случаями. Но это был бы первый случай в Польше политически мотивированного убийства, совершенного иностранным государством", – сказал Туск.

Он также подчеркнул, что это"пока что гипотезы, к которым мы должны относиться очень серьезно".

В ходе уточняющего вопроса польский премьер прямо заявил, что преступление выглядит как"политическое убийство".

"Если это было заказано Россией, то это также очень серьёзное дело с международным измерением", – в частности, сказал он.

Убийство Семена Скрепецкого

В польском городе Била-Подляска 15 июня утром был застрелен 44-летний гражданин России, художник и политический эмигрант Семен Скрепецкий.

Скрепецкий был художником и блогером, известным своими сатирическими работами, критикующими российские власти и общество. Из-за преследований он уехал из России в 2021 году и последние годы жил в эмиграции. За рубежом он участвовал в публичных акциях.

Нападение на художника произошло около 10:00 на парковке жилого района: неизвестный подошел к мужчине и открыл огонь с близкого расстояния. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

Кого задержали

После инцидента полиция организовала масштабную операцию. Город перекрыли, а на выездах выставили вооруженные блокпосты. Также усилили охрану детских садов и школ в районе.

Позже правоохранители Польши заявили, что задержали двух граждан Беларуси, которых подозревают в убийстве российского художника, а исполнителя преступления до сих пор разыскивают. Они отметили, что рассматривают различные версии происшествия: от криминальных мотивов до возможного участия иностранных спецслужб.

Туск сообщил, что по данному подозрению также был задержан "мужчина с паспортом Грузии", – он и является "возможным исполнителем" убийства.

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