В Польше двое человек были взяты под стражу по подозрению в убийстве российского художника: что известно о деле

Правоохранительные органы Польши задержали двух граждан Беларуси, подозреваемых в убийстве российского художника Семена Скрепецкого. Исполнитель преступления по-прежнему находится в розыске, а расследование может быть передано на рассмотрение Национальной прокуратуры.

Видео дня

Об этом сообщает RMF FM. По данным СМИ, дело находится под контролем польских следователей и спецслужб.

В настоящее время правоохранители рассматривают различные версии происшествия: от криминальных мотивов до возможного участия иностранных спецслужб. Окончательных выводов, по состоянию на момент публикации, не сделано.

Убийство россиянина в Польше: что известно

В Польше в городе Белая Подляска 15 июня утром застрелили 44-летнего гражданина России, художника и политического эмигранта Семена Скрепецкого. По данным СМИ, он был известен резкой критикой режима Владимира Путина.

Нападение произошло около 10:00 на парковке жилого района: неизвестный подошел к мужчине и открыл огонь с близкого расстояния. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

После инцидента полиция объявила масштабную операцию. Город перекрыли, а на выездах выставили вооруженные блокпосты. Также усилили охрану детских садов и школ в районе.

Скрепецкий был художником и блогером, известным сатирическими работами, критикующими российскую власть и общество. Из-за преследований он уехал из России в 2021 году и последние годы жил в эмиграции. За границей он участвовал в публичных акциях.

Как сообщал OBOZ.UA, в возрасте 35 лет трагически оборвалась жизнь британского артиста Талая Райли (настоящее имя — Марк Орабии, – ), который создавал хиты для звезд мировой сцены, в частности, Бритни Спирс и Дуа Липы. Он погиб в результате жестокого нападения с ножом в районе Сильвертаун, что в восточной части Лондона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!