'Для них это принципиальный момент': Шарп объяснил, почему сделка между Ираном и США на условиях Трампа маловероятна

Подписание соглашения между Ираном и США на условиях, которые продвигает команда президента США Дональд Трамп, выглядит маловероятным. Ключевым фактором остается позиция Тегерана по обогащению урана и ракетной программе.

Видео дня

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он подчеркнул, что вопрос упирается не только во внутреннюю структуру власти в Иране, но и в требования, на которых настаивают американцы. По словам эксперта, если Вашингтон будет выдвигать для Тегерана неприемлемые условия, договоренностей не будет.

Позиция Тегерана

Шарп отметил, что Иран не хочет навсегда отказываться от обогащения урана. Именно это, по его словам, остается одним из главных барьеров для возможного компромисса с США.

"Это для них важный принципиальный момент, потому что придется отменить всю свою стратегию десятков последних лет и подвести черту под тем, на что тратили десятки миллиардов долларов", – сказал он.

Также, по словам обозревателя, Иран не готов ограничивать программу баллистических ракет. В то же время он предположил, что американская сторона может согласиться на определенные компромиссы в этом вопросе.

"Вопрос в том, на чем настаивают американцы. Если они настаивают на абсолютно неприемлемых для Ирана пунктах, то и не будет никакого подписания", – объяснил Шарп.

Баланс влияния

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию внутри иранской власти. Он сказал, что роль верховного лидера Али Хаменеи сейчас выглядит менее понятной из-за вопроса о его состоянии здоровья.

"Тот факт, что он не показывает лицо и не записывает голоса, намекает на не лучшее состояние", – отметил Шарп.

На этом фоне, по словам обозревателя, все большее влияние могут иметь силовые структуры, в частности Корпус стражей исламской революции. Президент и министр иностранных дел Ирана, как он считает, остаются на второстепенных ролях, хотя и имеют совещательный голос.

Кроме того, Шарп упомянул председателя парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Он предположил, что влияние Галибафа "довольно существенное", однако точно оценить внутренний баланс сил сейчас сложно.

Сложные решения

Шарп считает, что для США ключевым остается не то, кто именно принимает решения в Иране, а результат переговоров. По его словам, американскую сторону прежде всего интересует, согласится ли Тегеран на условия, которые Вашингтон сочтет приемлемыми.

"Кто бы там ни был, если они в конце концов подписывают договор, который устраивает американцев, то и хорошо. А будут это 2-3 влиятельных человека или 18, которые проголосуют, не суть важно", – сказал он.

В то же время эксперт отметил, что сама система принятия решений в Иране выглядит медленной и сложной. По его словам, после передачи американских месседжей иранской стороне может понадобиться несколько дней только на формирование ответа.

"Из пакистанских источников мы знаем, что после передачи какого-то американского месседжа им нужно 2-3 дня на ответ", – отметил Шарп.

Он предположил, что на это влияют не только политические консультации, но и вопросы безопасности. Часть представителей иранского руководства, по его словам, может скрываться из-за опасений возможной ликвидации. И это, похоже, тоже усложняет переговорный процесс.

Шум вокруг переговоров

Эксперт добавил, что вокруг контактов между США и Ираном сейчас возникает много противоречивой информации. Но даже несмотря на это переговоры продолжаются.

"Поэтому странный переговорный процесс продолжается, несмотря на "белый шум" – белый и не белый, – который мы слышим", – подытожил он.

По мнению Шарпа, окончательный результат будет зависеть от того, насколько стороны будут готовы уступать в принципиальных вопросах. И пока что признаков скорого прорыва нет.

Как писал OBOZ.UA:

– 6 мая Дональд Трамп заявил, что если Иран не будет "выполнять то, о чем было договорено", то столкнется с последствиями.

– 10 мая стало известно, что Иран направил стране-посреднику Пакистану свой ответ на мирное предложение Соединенных Штатов Америки. Инициатива сосредоточена на прекращении боевых действий и предлагает отложить спорные вопросы на потом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!