Дипломатов США призвали покинуть Саудовскую Аравию – NYT

Американские дипломаты в Саудовской Аравии получили приказ покинуть страну в сжатые сроки. Такое распоряжение свидетельствует о том, что США осознают рост опасности в регионе – в частности, для своих граждан.

До недавнего времени сотрудникам дипмиссии США в этой стране Персидского залива, а также членам их семей предлагали выехать – однако до сих пор это была рекомендация, а не требование. Подробности сообщает The New York Times.

Американские дипломаты должны выехать из Саудовской Аравии

Несколько действующих и бывших американских чиновников подтвердили изданию, что сотрудникам дипломатической миссии США в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну в соответствии с обязательным приказом о выезде, выданным Государственным департаментом.

Журналисты считают, что этот приказ Госдепа свидетельствует: в Вашингтоне осознают, что опасность в регионе растет. До сих пор американским дипломатам и членам их семей в регионе только советовали выехать с Ближнего Востока, приказ об обязательном выезде появился впервые после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Решение о закрытии посольства США в Эр-Рияде было принято после нескольких атак Ирана на здание и прилегающую территорию. В частности, во вторник Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что американское посольство было атаковано двумя беспилотниками, что привело к "незначительному пожару и незначительным материальным повреждениям здания".

В самом посольстве после нападения призвали американцев воздержаться от визита в консульство, а дипломаты, по данным источников издания, получили приказ готовиться покинуть страну.

В воскресенье, 8 марта, в Минобороны Саудовской Аравии рассказали о новой попытке атаки: военные сбили иранский дрон, летевший в направлении дипломатического квартала в Эр-Рияде, где расположено посольство США и ряда других стран.

Атаковал Иран и военные объекты в этой стране. В частности, во время удара по одной из военных баз Саудовской Аравии смертельные ранения получил американский военнослужащий. Он стал седьмым погибшим военным США после начала ударов по Ирану, чью смерть подтвердили в Пентагоне. Еще шесть американских военнослужащих погибли в результате удара Ирана по порту в Кувейте.

В The New York Times впоследствии получили подтверждение собственного инсайда от Госдепа.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью, и на основе нашего последнего обзора мы решили, что целесообразно сократить наше присутствие до основного персонала", – указано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Газета также напомнила, что сейчас Госдеп стал объектом жесткой критики за то, что не предупредил тысячи граждан США в регионе о необходимости выехать оттуда до начала операции против Ирана. Ее администрация Трампа и правительство Израиля планировали в течение длительного времени – однако предупредить людей об угрозе в Вашингтоне не сочли нужным.

Более того, после того, как Иран в ответ на удары США и Израиля начал атаковать большинство соседних стран – американские власти предоставили своим гражданам лишь ограниченную помощь в эвакуации.

Спасаться американцам, как и остальным иностранцам на Ближнем Востоке, пришлось в условиях, когда многие страны в регионе закрыли свое воздушное пространство, а коммерческие авиакомпании прекратили выполнение рейсов на Ближний Восток.

Перед началом войны между Ираном и США и Израилем только два американских посольства в регионе предупредили своих сотрудников о том, что им следовало бы уехать с Ближнего Востока. Это было посольство США в Бейруте (там дипломатам предложили добровольно выехать из страны за четыре дня до начала бомбардировок Ирана) и американское посольство в Израиле (посол США в этой стране Майк Хакаби за день до начала войны призвал подчиненных "попробовать выехать сегодня").

Уже после эскалации, 2 марта, в Госдепе издали приказ об обязательном выезде части дипломатов из консульств США в Ираке, Иордании и Бахрейне.

"Американские дипломаты в мусульманских странах за пределами Ближнего Востока также находятся в состоянии повышенной готовности", – добавляет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран атаковал крупнейший НПЗ в Бахрейне. На объекте вспыхнул пожар. Правительство страны подтвердило разрушения и заявило о раненых.

Атакованный завод Bapco является главным нефтеперерабатывающим предприятием Бахрейна и одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны.

