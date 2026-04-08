'Держим палец на спусковом крючке': Нетаньяху заявил, что Израиль готов вернуться к боевым действиям 'в любой момент'

Израиль не прекращает военную операцию в Ливане, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова в любой момент вернуться к полномасштабным боевым действиям.

Тем временем Тегеран предупредил о возможном выходе из соглашения, если удары будут продолжаться. Об этом сообщает Reuters.

Договоренности между Вашингтоном и Тегераном не касаются ситуации в Ливане. Израильские власти рассматривают противостояние с "Хезболлой" как отдельное направление, которое должно быть доведено до завершения – полного устранения угрозы со стороны группировки.

Позицию Израиля фактически поддержал и президент США Дональд Трамп, отметив, что ливанское направление не входит в рамки перемирия. В то же время другие международные чиновники, в частности премьер Пакистана Шехбаз Шариф считает, что соглашение должно охватывать все фронты.

Напоминаем, что Иран заявил о возможном выходе из недавно согласованного двухнедельного перемирия с США уже в первый день его действия. Причиной недовольства стали удары Израиля по территории Ливана, которые в Тегеране считают прямым нарушением договоренностей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия обороны Израиля осуществила самую масштабную с начала операции "Ревущий лев" атаку по целям "Хезболлы", атаковав несколько районов Ливана. По данным военных, операция длилась около десяти минут и охватила более сотни объектов группировки.

