Молдова может вступить в ЕС вместе с Приднестровьем: президент Румынии озвучил вариант

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что вступление Республики Молдова в Европейский Союз может состояться "включая Приднестровье". Если бы парламентские выборы выиграли пророссийские силы, весь процесс вступления был бы остановлен.

Об этом пишет Digi24.ro. По словам Дана, выборы в Молдове были "обязательными", учитывая то, что могло бы произойти, если бы выборы выиграли пророссийские силы.

"Тогда процесс вступления был бы остановлен, как это произошло в Грузии", – отметил политик.

Россия не может усилить армию в Приднестровье

Дан отметил, что российской армии в Приднестровье очень трудно изменить войска и вооружение, но если бы выборы выиграли партии, лояльные к Москве, то армия РФ в этом регионе была бы усилена.

"Вся эта армия могла бы быть усилена и представлять угрозу для Молдовы, Украины, включая Румынию. Сейчас туда нельзя завозить технику, находясь между Украиной и Молдовой", – заявил президент Румынии.

Президент Румынии озвучил вариант вступления Молдовы в ЕС

Румынский политик уточнил, что дальше состоятся технические обсуждения по вступлению Молдовы в ЕС.

"Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем, на данный момент, со статусом, подобным тому, который имеет Гагаузия, с относительной автономией в составе Республики Молдова. Приднестровье может иметь то же самое в этом режиме. Граница Европейского Союза будет проходить с этими двумя автономными регионами", – заявил он.

Дан уточнил, что Украина и Молдова имеют общий календарь переговоров, но упомянул о резкой позиции Венгрии.

"Существует эта сложность с Венгрией, которая выступает против вступления Украины, и есть эта дискуссия относительно возможного разъединения, которое, я не думаю, произойдет в ближайшее время, потому что это было бы очень плохим сигналом для Украины. Тогда для Молдовы начнут делаться шаги независимо от официального открытия разделов о вступлении", – добавил Дан.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз стартуют не раньше 2026 года. Весной следующего года в Венгрии состоятся выборы и действующий премьер-министр страны Виктор Орбан может потерять власть.

