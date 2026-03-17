'Осуждаем нападение': Молдова передала российскому послу бутылку воды из загрязненного в результате удара оккупантов Днестра

После российского обстрела Днестровской ГЭС, в Черновицкой области, в реке Днестр, которая поставляет воду большинству населения Молдовы, обнаружили технические масла. В ответ молдавские дипломаты вызвали российского посла и передали ему бутылку воды из загрязненной реки.

Об этом заявили в МИД Республики Молдова. Дипломаты вручили российскому коллеге ноту протеста и осудили атаку.

"Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое вызвало утечки нефтепродуктов в реку Днестр, создавая серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова", – говорится в заявлении.

В МИД страны добавили, что река Днестр обеспечивает питьевой водой примерно 80% населения Молдовы и 98% города Кишинев. Поэтому подобные атаки угрожают жизни граждан страны.

"Такие действия ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан Республики Молдова и не могут быть приемлемыми", – подчеркнули в МИД Молдовы.

Что предшествовало

После российского обстрела Днестровской ГЭС в водах реки обнаружили технические масла. По данным Минэкономики Украины, предварительно, загрязнение связано с утечкой ракетного топлива во время атаки 7 марта.

Загрязненные воды распространились вниз по течению, в частности в районе села Наславча в Молдове.

13 марта премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну объявил, что из-за экологических рисков страна обратилась за помощью к Европейскому Союзу. Кроме того, Украина и Молдова договорились призвать международные организации осудить действия России.

На инцидент отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Она заявила, что водоснабжение Молдовы через реку Днестр под угрозой. Из-за этого в Кишиневе объявили "экологическую тревогу".

"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа", – написала политик в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 марта, во время российского обстрела Украины, воздушное пространство Молдовы нарушил российский "Шахед". Инцидент произошел в регионе Чимишлия, в районе населенного пункта Троицкое.

