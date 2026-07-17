Делал ставки на выступления Трампа: оператора телесуфлера президента США отстранили из-за громкого скандала

Президент США Дональд Трамп отстранил от работы без сохранения заработной платы своего многолетнего оператора телесуфлера Габриэля Переса. Причиной стали подозрения в том, что он использовал служебную информацию для ставок на содержание президентских речей и заработал на этом более 100 тысяч долларов.

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Об этой ситуации сообщил ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По их данным, федеральные регуляторы уже ведут переговоры с Пересом о возможном урегулировании дела, а в Белом доме подтвердили его отстранение.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после публикации ABC News заявила журналистам, что Габриэля Переса отправили в административный отпуск без сохранения заработной платы. По ее словам, она обсудила ситуацию с Дональдом Трампом, который назвал случившееся "позором" и лично принял соответствующее решение.

Левитт также отметила, что ей не известно о других сотрудниках Белого дома, которые могли бы заключать подобные пари. В то же время представитель администрации Дэвис Ингл подчеркнул, что в Белом доме действуют строгие этические правила, которых обязаны придерживаться все сотрудники и должностные лица.

По информации источников ABC News, расследование началось после того, как платформа прогнозов Kalshi обратила внимание на подозрительную активность на рынке "Mentions". Пользователи этого сервиса могут делать ставки на то, прозвучат ли в публичном выступлении определенные слова, темы или фразы.

Руководитель подразделения по обеспечению соблюдения правил Kalshi Бобби ДеНолт сообщил, что система мониторинга оперативно выявила необычные операции и передала информацию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. По его словам, компания сотрудничает с регуляторами и оказывает содействие в расследовании.

Расследование продолжается

По данным источников, следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами США установили, что Перес делал ставки на более чем десяток выступлений Дональда Трампа в течение трех месяцев. Среди них были декабрьское телеобращение, речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выступление во время церемонии вручения Медали Почета, а также обращение президента к Конгрессу.

Собеседники ABC News также утверждают, что во время некоторых выступлений Перес менял свои ставки уже после начала речи. Это происходило тогда, когда Трамп отходил от подготовленного текста и пропускал фрагменты, содержавшие слова, на появление которых был сделан прогноз.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что часто импровизирует во время выступлений. В частности, в январе он заявил, что примерно в 80% случаев отходит от текста, отображаемого на телесуфлере.

Должность и последствия

Габриэль Перес работает оператором телесуфлера Дональда Трампа еще со времени его первой президентской кампании в 2016 году. По словам источников, именно он обычно одним из последних просматривал подготовленные тексты выступлений президента и нередко вносил окончательные изменения, продиктованные самим Трампом.

В ходе расследования Перес дал показания федеральным регуляторам и признал часть совершенных операций. Источники утверждают, что прокуратура Манхэттена получала информацию по делу, однако возбуждать уголовное дело не стала.

В настоящее время регуляторы обсуждают с Пересом возможное урегулирование. Одним из условий может стать возврат полученной прибыли и отказ от подобных ставок в будущем.

Компания Kalshi напомнила, что ее правила запрещают делать ставки, если информация получена благодаря служебному положению. В прошлом месяце платформа также обновила политику и обязала пользователей указывать место своей работы.

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