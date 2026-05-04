'Прекратите': в России пожаловались, что администрация Трампа 'принуждением' выдает паспорта США детям российских дипломатов

В России обвинили администрацию президента Дональда Трампа в якобы принудительном предоставлении гражданства США детям российских дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речь идет о случаях, когда паспорта оформляются автоматически из-за рождения на территории США.

В ведомстве считают это формой давления на российских дипломатов. Об этом заявила Мария Захарова для российского издания.

Американская сторона применяет принцип "права почвы" (jus soli), в соответствии с которым все дети, рожденные на территории США, автоматически получают гражданство. Представитель МИД РФ считает, что это происходит независимо от желания или заявления родителей, которые работают в дипломатических учреждениях.

Она привела пример, когда российскому дипломату сообщили из Госдепартамента США, что его несовершеннолетний сын уже является гражданином США, хотя семья не подавала соответствующих документов. Как отмечается, паспорт был оформлен автоматически на основании места рождения ребенка.

В МИД РФ расценили такие действия как вмешательство и потенциальный инструмент влияния на российских дипломатов за рубежом. Со стороны РФ негативно расценивается такое влияние на и без того напряженные отношения между Россией и США.

При этом американское законодательство традиционно предусматривает автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на территории страны, за исключением отдельных категорий, в частности детей дипломатов, что может ставить под сомнение интерпретацию, озвученную российской стороной.

