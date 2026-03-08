'Дела идут не очень хорошо!' Трамп уверен, что Путин не помогает Ирану

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявление о том, что РФ якобы предоставляет Ирану разведывательные данные. По его словам, сейчас нет никаких признаков, которые бы указывали на сотрудничество Москвы и Тегерана в этом вопросе.

Если же россияне и помогают иранцам, то делают это плохо. Об этом Трамп заявил в комментарии журналистам на борту президентского самолета.

Сотрудничество Ирана и России

Американский президент заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что Россия оказывает помощь Ирану после начала американо-израильской операции на Ближнем Востоке.

"Нет, у меня нет оснований. У меня нет никаких оснований так считать. Если они и помогают, то делают это плохо, ведь сейчас дела Ирана обстоят не очень хорошо", – заявил Трамп.

В свою очередь спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф сказал, что Вашингтон обращался к России с просьбой не передавать Ирану разведданные. При этом он не уточнил, передавала ли РФ такие данные Ирану и наводила ли огонь на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

"Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе", – сказал спецпосланник президента США.

Напомним, в Белом доме прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты Соединенных Штатов Америки. Что касается того, обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, Ливитт заявила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

