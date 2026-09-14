"Даже без участия США": Сикорский заявил, что НАТО способно уничтожить половину нефтеперерабатывающих заводов России быстрее, чем Украина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что авиация европейской части НАТО в случае российской агрессии против Альянса могла бы быстро уничтожить половину нефтеперерабатывающих заводов РФ. Такую оценку он озвучил после визита в Украину.

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Об этом Сикорский написал в социальной сети X. Он подчеркнул, что для такого удара европейским странам не понадобилось бы участие США.

"В случае российской агрессии против НАТО, благодаря превосходству в воздухе, авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина", — заявил польский министр.

Как писал OBOZ.UA, во время конференции YES в Киеве Сикорский говорил о значительном превосходстве Польши и ее союзников над Россией в воздухе. По его словам, если Украине понадобилось шесть месяцев, чтобы вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, союзники могли бы сделать это за шесть недель, а затем уничтожить остальные.

Ранее Сикорский также сравнил российские удары по украинским городам с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Он отметил, что попытки запугать гражданское население и через него оказывать давление на власть уже доказывали свою неэффективность.

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