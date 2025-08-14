Давление на РФ и никаких ограничений для ВСУ: о чем договорились на встрече 'коалиции желающих'

В среду, 13 августа, состоялась уже шестая встреча "коалиции желающих" – группы стран, которые обязались поддерживать Украину. По ее итогам было решено, что необходимо продолжать подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию.

Виртуальную встречу лидеров провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц при участии президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса. Заявление сопредседателей "коалиции желающих" опубликовали на сайте британского правительства.

О чем договорились на встрече "коалиции желающих"

Лидеры приветствовали усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, остановку агрессивной войны России и достижение справедливого и прочного мира.

Они четко заявили, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Необходимо продолжать подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию. Дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.

Лидеры также повторили, что:

– содержательные переговоры могут происходить только в контексте перемирия или длительного и существенного прекращения боевых действий;

– санкции и более широкие экономические меры для давления на военную экономику России следует усилить, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске;

– международные границы не должны меняться силой;

– Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Коалиция желающих готова играть активную роль, в частности через планы тех, кто хочет, развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий;

– не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО.

Участники "коалиции желающих" подтвердили, что будут продолжать тесное сотрудничество с президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради справедливого и прочного мира в нашем государстве.

Заявление Зеленского

Президент Украины поблагодарил партнеров за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня.

Также Зеленский выразил участникам "коалиции желающих" благодарность за активную поддержку нашего государства, пока Россия не согласится на прекращение огня. Он призвал партнеров финансировать украинское производство дронов, чтобы увеличивать способности нашей страны защищать себя, и присоединяться к новому натовскому инструменту PURL по закупке американского оружия.

"В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия для справедливого завершения этой войны", – сообщил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 13 августа провел видеоконференцию с президентом США Дональдом Трампом, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами. Темами разговора стали дипломатическое завершение войны и предстоящий саммит Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске.

