'Дать Путину веслом по морде и отобрать у Китая донора нефти': Бочкала назвал вероятные мотивы действий Трампа в Иране

Американский журналист и военный обозреватель Роман Бочкала заявил, что действия президента США Дональда Трампа против Ирана могут преследовать сразу несколько стратегических целей – от давления на Россию до ослабления энергетических позиций Китая. Атаки по инфраструктуре в регионе уже повлияли на мировые рынки энергоносителей и могут стать прологом к более широкому противостоянию.

Эксперт проанализировал последствия атак на объекты в странах Персидского залива. Об этом Роман Бочкала написал в Telegram-канале.

После удара беспилотников по крупному газовому предприятию в Катаре, которое обеспечивает около пятой части мирового производства сжиженного природного газа, цены на газ ожидаемо выросли. Подобная дестабилизация обнажила уязвимость даже самых богатых государств региона перед новыми методами ведения войны.

Бочкала объясняет атаки по Катару, Кувейту, Бахрейну и ОАЭ не только религиозными или идеологическими противоречиями между шиитским Ираном и суннитскими монархиями, а прежде всего стремлением создать рычаг влияния на глобальный энергетический рынок. Рост цен на нефть и газ является частью более широкой игры.

Эксперт также предполагает, что в краткосрочной перспективе страны Персидского залива могут требовать от США усиления защиты в соответствии с действующими договоренностями или же настаивать на деэскалации ударов по Ирану. В долгосрочной – им придется инвестировать в системы противодействия дронам, опираясь на опыт современной войны, который сейчас имеют Украина и Россия.

Отдельно Бочкала поднимает вопрос возможности наземной операции. Несмотря на противоречивый опыт кампании "Буря в пустыне" в Ираке, он не исключает сухопутного сценария. Аргументами в пользу этого он называет недавние учения американских подразделений морской пехоты в регионе и потенциальную международную легитимацию действий в ответ на агрессию Ирана.

Внутренний фактор также будет иметь решающее значение. После ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи возможно консолидирование части общества вокруг духовного руководства, особенно учитывая влияние Корпуса стражей исламской революции, который имеет значительный силовой и мобилизационный ресурс.

Среди возможных мотивов Вашингтона Бочкала называет попытку ослабить позиции Москвы после потери ею союзников на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также удар по энергетическим интересам Пекина, который закупает иранскую нефть по сниженным ценам.

Таким образом, нынешняя эскалация может выходить далеко за пределы регионального конфликта и стать элементом глобального перераспределения влияния.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что страна имеет "практически неограниченные" запасы вооружения среднего и выше среднего уровня. Он считает, что этого достаточно, чтобы вести войны "вечно" и при этом добиваться успеха.

