"Готовы к большой победе": Трамп заявил о почти безграничных запасах оружия у США и возможности воевать "вечно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна имеет "практически неограниченные" запасы вооружения среднего и выше среднего уровня. Он считает, что этого достаточно, чтобы вести войны "вечно" и при этом добиваться успеха.

В то же время Трамп признал, что в сегменте современного вооружения США пока не достигли желаемого уровня. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Сейчас запасы боеприпасов "среднего и высшего класса" в США никогда не были такими большими, как сейчас. Трамп утверждает, что именно эти виды вооружения позволяют эффективно вести затяжные войны без существенного истощения ресурсов. Кроме того, часть высококлассного оружия, хранится на складах в "отдаленных странах".

Отдельно президент раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот потерял "сотни миллиардов долларов" на поддержку Украины. Трамп также упомянул президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "P.T. Barnum" и обвинив администрацию Байдена в передаче высокотехнологичного вооружения без надлежащего пополнения американских запасов.

В то же время президент подчеркнул, что во время своей первой каденции он "отстроил армию" и продолжает укреплять ее сейчас. США "укомплектованы и готовы к большой победе".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США продолжат военную операцию в Иране по ликвидации серьезной угрозы, которую представляет террористический режим аятолл. И она будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты.

