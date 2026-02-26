Дания срочно назначила досрочные выборы: что случилось

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Голосование состоится 24 марта – на семь месяцев раньше запланированного срока. Заявление она сделала во время выступления в парламенте Дании на фоне дипломатического кризиса вокруг Гренландии.

О решении главы правительства сообщило агентство Bloomberg. Издание цитирует слова Фредериксен о том, что страна входит в период серьезных вызовов и нуждается в обновленном мандате доверия.

"Это будут решающие выборы, потому что в течение следующих четырех лет нам, как датчанам и как европейцам, действительно придется стоять на собственном пути", – подчеркнула она.

Политическое напряжение вокруг острова

По словам премьера, решение о досрочном голосовании появилось после того, как президент США Дональд Трамп в начале января снова выразил претензии на Гренландию. Это заявление вызвало дипломатический кризис между странами. В Копенгагене подчеркнули, что вопрос суверенитета королевства не подлежит обсуждению.

В то же время ситуация повлияла и на внутреннюю политику. Опросы Voxmeter показали рост поддержки Социал-демократической партии до 22,1 процента по сравнению с 18 процентами до начала кризиса. Правительство заявляет, что общество сплотилось перед внешним давлением.

Решение и последствия

Фредериксен объяснила, что Дания должна определить дальнейшие отношения с США и усилить собственную безопасность. Она также заявила о необходимости перевооружения для обеспечения мира в Европе и укрепления единства ЕС.

"Мы должны определить наши отношения с США. Мы должны перевооружиться, чтобы обеспечить мир на нашем континенте. Мы должны объединить Европу и защитить будущее Королевства Дания", – сказала премьер.

Правительство уже начало подготовку к избирательной кампании. Среди шагов – введение грантов на продукты питания из-за инфляции, усиление миграционной политики и реформа школьной системы. Несмотря на открытость конфликта по Гренландии, глава правительства заверила, что ситуация будет оставаться под контролем во время кампании.

Напомним, что напряженность между странами обострилась после того, как Дональд Трамп подтвердил интерес США к покупке крупнейшего острова в мире. В Дании такие заявления назвали неприемлемыми и отметили незыблемость суверенитета. Впоследствии конфликт перешел и в экономическую плоскость – в стране начали бойкотировать американские товары. В то же время стороны начали переговоры о будущем сотрудничестве в арктическом регионе.

Что предшествовало

В субботу, 21 февраля, Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что США отправят замечательный плавучий госпиталь в Гренландию, чтобы позаботиться о многих людях, которые "больны" и о которых "там не заботятся".

Напомним, американский президент заявил, что США должны контролировать Гренландию, чтобы обеспечить ее безопасность, хотя он отказался от предыдущих угроз захватить ее после заключения "рамочного" соглашения с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы обеспечить большее влияние США.

Несмотря на это, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что аннексия острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки главы Белого дома захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом.