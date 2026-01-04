Дания первой в мире отказалась от бумажной почты: когда отправили последнее письмо

Первой страной в мире, которая официально приняла решение отказаться от бумажной почты, стала Дания. В минувший вторник, 30 декабря, в этой стране адресату было доставлено последнее бумажное письмо.

В целом упадок национальных почтовых служб – "знакомая история для всех стран Западного мира". Однако государственный почтовый оператор Дании PostNord Danmark продолжает функционировать, сообщает CNN.

Реальность сегодняшнего дня

"Почти каждый датчанин сегодня полностью цифровой. А это означает, что бумажные письма больше не выполняют ту функцию, что и раньше. Большинство сообщений сейчас поступает в наши электронные почтовые ящики, и реальность сегодня такова, что электронная коммерция и рынок посылок значительно преобладает традиционную бумажную почту", – цитирует вещатель представителя PostNord Denmark Андреаса Бретвада.

Датские почтальоны получили и доставили в 2024 году на 90% меньше писем, чем в 2000 году. И это общемировая тенденция. Так, почтовая служба США за этот срок получила и доставила на 50% меньше писем.

Ностальгия

О том, что датский госоператор почты прекратит работу с бумажными письмами, жители страны узнали еще в июне прошлого года, когда PostNord Denmark начала демонтаж почтовых ящиков по всей стране. Всего было демонтировано 1500 ящиков.

Как оказалось, датчан накрыла ностальгия еще во время демонтажа ящиков. Когда почта устроила распродажу ящиков (чтобы собрать деньги на благотворительность), их выкупили исключительно частные лица. Причем эта волна ностальгии стоила датчанам не слишком дорого – за каждый почтовый ящик они заплатили от 1500 до 2000 крон (по существующему курсу – от 230 до 315 долларов США), в зависимости от степени износа.

Что будет дальше

А что делать датчанам, которые хотят переписываться именно на бумаге? Писать письма, как и раньше, но нести их не в ящики (все равно их уже нет), а в любые киоски или в магазины. Частный почтовый оператор DAO будет доставлять такие письма курьерами как по внутренним, так и по международным адресам.

Хотя, конечно, стоить это будет значительно дороже.

А PostNord, как говорит Андреас Бретвад, сосредоточится на доставках посылок, "поскольку онлайн-шопинг остается популярным".

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года из-за отмены в США беспошлинного импорта товаров низкой стоимости, международный почтовый трафик в Америку сократился более чем на 80 процентов, причем сразу 88 почтовых операторов со всего мира приостановили отправку в США любых посылок.

