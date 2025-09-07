88 почтовых операторов приостановили доставки посылок в США: в чем причина

Из-за отмены в Соединенных Штатах Америки беспошлинного импорта товаров низкой стоимости, международный почтовый трафик в США сократился более чем на 80 процентов. Сразу 88 почтовых операторов со всего мира приостановили отправку в США посылок.

Видео дня

Дело в том, что новые правила в США "впервые возложили бремя сбора и перечисления таможенных пошлин на транспортные компании или одобренные таможенной службой США стороны", пояснил Всемирный почтовый союз. Авиа- и другие перевозчики не желают брать на себя эту ответственность, что повлекло "значительные операционные перебои".

По словам гендиректора Всемирного почтового союза Масахико Метоки, его организация работает над "быстрой разработкой нового технического решения, которое поможет снова восстановить доставку почты в Соединенные Штаты". В частности, он направил письмо государственному секретарю США Марко Рубио, чтобы "выразить обеспокоенность стран-членов Организации Объединенных Наций" (указанный почтовый союз является учреждением ООН).

Кто именно остановил отправку в США посылок

Среди 88 поставщиков почтовых услуг, которые приостановили свои услуги пересылок в США, подавляющее большинство из стран-членов ООН. Это главные почтовые компании Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии и др.

"Укрпочта" утверждает, что не будет делать паузы в отправке коммерческих посылок в США. Как пояснил наш почтовый оператор, он смог "быстро перестроить процессы" и оставить украинским экспортерам возможность бесперебойно работать с американским рынком.

В целом почтовый трафик в Соединенные Штаты после изменения таможенных правил снизился на 81%.

Почему это важно

Беспошлинные доставки посылок выросли в последние годы из-за популярности различных платформ вроде Temu и Shein.

Но президент США Дональд Трамп заявлял, что через мелкие посылки в США массово контрабандой ввозят опасные наркотики. В конце августа его администрация отменила правило, которое позволяло беспошлинный импорт товаров стоимостью до 800 долларов.

Так или иначе, Всемирный почтовый союз отмечает, что работает над "быстрым решением", которое позволит восстановить почтовый трафик в США.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу "торговым расследованием" после штрафа, который был наложен на компанию Google из-за нарушения антимонопольных правил. В частности, американский лидер заявил, что будет вынужден применить статью №301 Торгового кодекса США.

Речь идет о применении торговых санкций против Евросоюза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!