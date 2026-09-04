Чудо в Непале: двух рабочих спасли из затопленного туннеля ГЭС через девять дней после наводнения

В Непале спасатели вытащили двух рабочих из затопленного туннеля гидроэлектростанции, которые выжили через девять дней после разрушительного наводнения. Мужчин нашли на глубине около 170 метров под землей, после чего их доставили в больницу.

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Их состояние оценивается как стабильное, а спасательная операция продолжается. Об этом сообщает The Guardian.

Двое мужчин чудом выжили

Как сообщил представитель непальской армии бригадный генерал Раджа Рам Баснет, спасатели продолжают операцию в туннеле. Именно этот район стал одним из наиболее пострадавших в результате масштабного наводнения, обрушившегося на Непал на прошлой неделе.

Известно, что первого мужчину после спасения доставили в военные казармы в Тришули. Впоследствии спасатели смогли вывести из туннеля еще одного работника. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, спасенных доставили в больницу в Катманду.

Один из мужчин рассказал спасателям, что во время наводнения находился в диспетчерской туннеля. По его словам, обычно там работали всего 5-6 человек, однако в тот день внутри могло находиться около 40–45 работников.

Он объяснил, что пытался помочь другим выбраться после того, как стало известно об аварии на плотине. Из-за этого мужчина потерял драгоценное время и в итоге сам оказался в ловушке. Находясь в темном туннеле, он старался сохранять спокойствие и поддерживал себя молитвами.

По словам спасенного, все это время ему удавалось поддерживать связь лишь с несколькими людьми, которые также остались внутри. Они общались между собой, однако судьба части работников, которые могли находиться на территории электростанции, до сих пор остается неизвестной.

В настоящее время спасатели не прекращают поиски и надеются найти и освободить других сотрудников, которые могли остаться в ловушке.

Что предшествовало

В конце августа в Непале, недалеко от границы с Тибетом, произошло сильное наводнение, в результате которого погибло не менее 547 человек. Еще более 1000 человек, в том числе иностранные туристы, числятся пропавшими без вести, среди них – 53 гражданина Украины. МИД Украины получил обращение о потере связи с группой украинских туристов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Непале начали проводить ДНК-тестирование для установления личности погибших, чьи тела пока не удалось идентифицировать после стихийного бедствия. Процедура распространяется также на иностранцев, в частности на граждан Украины. По состоянию на утро 31 августа местонахождение 56 украинцев, находившихся в районе непальско-китайской границы, оставалось неизвестным.

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