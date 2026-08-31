Наводнение в Непале: началась ДНК-идентификация неопознанных тел

В Непале начали проводить ДНК-тестирование для установления личности погибших, тела которых пока не удалось идентифицировать после стихийного бедствия. Процедура распространяется также на иностранцев, в частности на граждан Украины.

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По состоянию на утро 31 августа местонахождение 56 украинцев, находившихся в районе непальско-китайской границы, остается неизвестным. Об этом сообщило Посольство Украины в Республике Индия.

Как будет проходить ДНК-идентификация

Ближайшим родственникам первой степени родства пропавшего человека – отцу, матери, сыну или дочери — предлагается предоставить образец свежей крови для создания ДНК-профиля.

Если родственник находится в Непале, сдать образец можно в Nepal Police Hospital в Катманду или в ближайшем районном отделении полиции. При себе необходимо иметь две фотографии паспортного формата.

Для родственников, находящихся за пределами Непала, предусмотрена возможность пройти ДНК-профилирование в стране пребывания. Электронную копию полученного ДНК-профиля можно отправить на официальный электронный адрес полиции Непала для дальнейшего сравнения с профилями, полученными с неопознанных тел.

В Непале продолжаются поисково-спасательные работы

По состоянию на утро 31 августа поисково-спасательные операции по поиску украинцев, с которыми потеряна связь из-за стихийного бедствия в районе непальско-китайской границы, продолжаются.

Спасатели работают на суше и на воде, а также используют тяжелые беспилотники. По информации китайских государственных СМИ, завальное озеро, образовавшееся после перекрытия русла, естественным путем спустилось и фактически исчезло.

В то же время поиски затрудняют значительные объемы ила и масштабные разрушения инфраструктуры.

Украинское посольство находится в координации с компетентными органами Непала, чтобы оперативно получать информацию о спасенных людях, обнаруженных телах и результатах их идентификации.

Представители дипломатического учреждения вместе с почетным консулом Украины в Непале посещают больницы и морги, где проверяют информацию о возможном нахождении пропавших украинцев.

30 августа в северных районах Индии обнаружили первые тела погибших, которые могут быть связаны со стихийным бедствием в районе непальско-китайской границы.

В связи с этим Посольство Украины в Индии обратилось к индийским властям с просьбой организовать поисковые мероприятия. Украинская сторона также попросила оперативно сообщать об обнаружении тел, личных вещей или других предметов, которые могут помочь установить местонахождение и личности граждан Украины.

МИД призвало украинцев сообщить о себе

Министерство иностранных дел призвало граждан Украины, находящихся в Непале, при первой возможности сообщить о своем местонахождении и состоянии.

Родственников и близких украинцев, с которыми потеряна связь, просят обращаться в Посольство Украины и сообщать имеющуюся информацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что стихия уничтожила пункт пропуска "Чжирон", снесла около 20 мостов, повредила электросети и перекрыла дороги. Потоки воды, ила и камней затопили населенные пункты и приграничные районы.

Ситуацию осложняют сильные дожди, горный рельеф и нестабильный уровень воды. Из-за непогоды и опасений новых паводков некоторые работы в Непале уже несколько раз приходилось приостанавливать. Власти также предупреждали о риске новых наводнений из-за подъема уровня воды в реках и призывали жителей пострадавших районов оставаться на возвышенностях.

Поиски пропавших людей продолжаются, к ним привлечено более 15 тысяч представителей силовых структур. В районах Дхунче, Тришули, Тимуре и Сьяфрубеси работают 16 вертолетов Непальской армии и частных операторов.

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