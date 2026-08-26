Непал накрыло страшное наводнение: по меньшей мере 30 человек погибли, почти четыре сотни пропали без вести. Фото и видео

В Непале недалеко от границы с Тибетом произошло сильное наводнение, в результате которого погибли не менее 30 человек. Сотни людей, в том числе 291 иностранный турист, числятся пропавшими без вести.

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Об этом сообщает BBC. Наводнение привело к разрушениям и в подконтрольном Китаю Тибете.

Что известно

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения стал оползень, который, в свою очередь, был вызван землетрясением утром в среду – около 8:37 по местному времени, рассказал министр иностранных дел Непала Шишир Кханал.

Чиновник также добавил, что разрушения наблюдаются не только в Непале, но и в Китае, и в настоящее время обе стороны координируют свои действия. Более 70 военных и полицейских, а также сотрудники таможни и пограничники числятся пропавшими без вести.

В результате наводнения серьезно повреждены дороги, мосты, коммуникации и гидроэнергетическая инфраструктура. Наибольшие разрушения зафиксированы в непальских районах Расува и Нувакот (провинция Багмати).

Жертвы в результате наводнения

По меньшей мере 384 туриста, путешествующих по пострадавшему от наводнения региону, не вышли на связь в среду, 26 августа, сообщило Управление по туризму Непала. Из них 291 человек – иностранцы, в том числе более сотни граждан Индии, 17 граждан Малайзии и 12 из Великобритании.

Также среди пропавших без вести – восемь граждан Южной Кореи, которые работали на строительстве гидроэлектростанции в регионе Расува. Еще 10 сотрудников до сих пор не могут выбраться из региона и ждут спасателей.

Китайский бизнесмен И Лен, проживающий в Катманду, рассказал, что семь контейнеровозов его компании находятся в районе наводнения. Вся связь с сотрудниками потеряна. По его словам, предупреждений о стихийном бедствии не было.

"Иногда здесь бывают селевые потоки и оползни, особенно в сезон дождей, но это, похоже, гораздо серьезнее", – сказал предприниматель.

По мнению Цянгун Чжана из Международного центра по комплексному развитию горных районов в Катманду и других ученых, триггером наводнения мог стать сход лавины в реку Лхенде-Кхола на непальской стороне границы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее непальские чиновники признали, что система раннего предупреждения о наводнениях в районе Эвереста могла перестать работать после многих лет отсутствия технического обслуживания. Речь идет об инфраструктуре, которая должна была защитить тысячи людей в горных деревнях, но с 2016 года ее фактически не проверяли.

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