'Читайте новости': посол ЕС обратилась к тем, кто сомневается в намерениях России

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала российскую комбинированную атаку 24 мая, основной целью которой стала украинская столица. Она посоветовала читать новости тем, кто до сих пор сомневается в намерении РФ продолжать войну.

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Об этом дипломат написала в соцсети X. В частности, сделала пост в ответ на сообщение министра иностранных дел Андрея Сибиги относительно вражеского воздушного нападения.

"Еще одна ужасная ракетная и дроновая атака на Украину. Основная цель – Киев. Много жилых домов в огне, подверглись серьезным разрушениям. Пострадало 15 человек", – отметила Матернова.

Она подчеркнула, что в результате действий страны-агрессора пострадали районы столицы, где живут ее коллеги.

"Если кто-то до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны – читайте новости", – указала посол ЕС, добавив гневный смайл.

Добавим, что глава МИД Украины в соцсети X написал об еще одной громкой ночи для Киева, где противовоздушная оборона непрерывно работает, чтобы отразить воздушные атаки РФ.

"Прошла неделя с момента встречи в Стамбуле, а Россия до сих пор не прислала свой "мирный меморандум". Вместо этого Россия направляет смертоносные дроны и ракеты по гражданскому населению. Это ответ России на международные мирные усилия и четкое доказательство того, что усиление санкционного давления на Москву необходимо для ускорения мирного процесса", – подчеркнул Сибига.

Этой ночью Россия устроила одну из самых массовых комбинированных атак на Киев, направив не только ударные дроны, но и ряд баллистических ракет. Зафиксированы повреждения в Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Оболонском районах. По состоянию на 12:15 мэр столица сообщал о 14 пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, над Киевом было сбито шесть ракет типа "Искандер-М/KN-23". Всего в разных областях Украины защитники сбили также 128 вражеских БПЛА, еще 117 были локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с резким заявлением после ночной комбинированной атаки России на Украину в ночь на 24 мая. Он призвал международное сообщество активнее действовать, чтобы сдержать агрессора, в частности усилить санкции против РФ.

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