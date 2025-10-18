Через ЕС не рискнет: СМИ допустили, как Путин будет лететь в Будапешт

В ближайшие недели российский диктатор Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии. Однако маршрут главаря Кремля в Будапешт вызывает массу споров, ведь доступ РФ к воздушному пространству Евросоюза закрыт.

Видео дня

Самолету Путина, вероятно, придется делать крюк аж через Турцию и заходить на посадку с южного направления. Об этом сообщает портал AirLive.

Эффект европейских санкций

В связи с многочисленными санкциями ЕС и ограничений воздушного пространства России после её вторжения в Украину, российским правительственным самолётам, включая Ил-96 диктатора, запрещено летать над большей частью Европы. Это означает, что маршрут Путина в Венгрию должен пролегать мимо подавляющего большинства стран-членов ЕС, хотя сама Венгрия входит в этот блок.

Время полета и риски

Длина этого изменённого маршрута может составить около 5000 км, что увеличит время полёта примерно на 3 часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км. Хотя самолёт Путина полностью способен выполнять дальние перелёты, удлинённый маршрут потребует тщательного взаимодействия с турецкими и сербскими диспетчерскими службами. Также россиянам придется разрабатывать план действий на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с погодными условиями или дипломатическими осложнениями.

Эксперты по безопасности отмечают, что полеты над Черным морем по-прежнему представляют эксплуатационные риски, особенно учитывая военную активность в регионе.

Не первый обходной путь

Это не первый случай, когда Путину или другим российским чиновникам приходится искать нестандартные маршруты для участия в международных саммитах. С момента введения западными странами запретов на полеты в воздушном пространстве в начале 2022 года российским дипломатическим самолётам приходилось объезжать Центральную Азию, Ближний Восток или Балканы, чтобы добраться до пункта назначения, находящегося всего в нескольких часах полета.

Поэтому запланированная поездка Путина в Будапешт наглядно демонстрирует, как геополитическая изоляция продолжает менять даже логистику дипломатии. На данный момент официальный план полета не опубликован, но турецко-сербский коридор представляется наиболее практичным маршрутом прибытия диктатора России в Венгрию.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!