Был вторым по значимости в мире: в Нигерии подтвердили ликвидацию одного из лидеров ИГИЛ

Нигерия подтвердила ликвидацию высокопоставленного террориста ИГИЛ Абу-Билала аль-Минуки. Ликвидированный боевик был вторым по иерархическому звену командующим террористической группировки.

Видео дня

Об этом сообщил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу. Его слова приводит агентство Reuters.

Что известно

По словам Тинубу, нигерийская армия тесно сотрудничала с американскими войсками. Террорист вместе с несколькими его лейтенантами был убит в результате ударов по его комплексу в бассейне озера Чад.

"Высоко оцениваю профессионализм и мужество личного состава, привлеченного с обеих сторон, и с нетерпением жду более решительных ударов по всем террористическим анклавам во всей стране", – написал он в своем аккаунте в Twitter.

В пресс-службе армии Нигерии добавили, что удар был осуществлен в Метеле штата Борно, где войска провели высокоточную воздушно-сухопутную операцию в тесной координации с Африканским командованием армии США. Потерь среди союзных контингентов не было.

Издание пишет, что в Борно в течение 17 лет находятся террористы "Боко Харам" и группировки "Исламское государство Западная Африка", в результате чего погибли тысячи людей, а 2 миллиона человек потеряли жилье.

Агентство отмечает, что Аль-Минуки США признали террористом в 2023 году, во времена президентства Джо Байдена. Нигерийский журналист Укан Куруг сообщил в Facebook, что он был активным в западноафриканском крыле ИГИЛ с 2018 года, и считается, что он был ключевой фигурой в координации финансовой и оперативной деятельности по всей Африке.

Напомним, ранее о ликвидации Аль-Минуки сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, ликвидация террориста существенно ослабляет возможности ИГИЛ проводить операции и координировать террористическую деятельность, в частности направленную против граждан США.

"Он думал, что сможет спрятаться в Африке, но понятия не имел, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе того, что он делает. Он больше не будет терроризировать народ Африки и не будет помогать планировать операции, направленные против американцев. С его устранением глобальная операция ИГИЛ значительно уменьшилась.", – говорил американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее США и силы стран-партнеров нанесли удары по целям "ИГИЛ" на территории Сирии. Эти удары были частью операции "Глаз ястреба", которая была начата 19 декабря 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!