'Думал, что может спрятаться': Трамп заявил о ликвидации одного из самых влиятельных командиров ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из ключевых командиров террористической организации ИГИЛ. По его словам, операцию провели американские военные совместно с силами Нигерии.

В результате был уничтожен один из самых влиятельных деятелей группировки, который действовал на территории Африки. Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

В частности, ликвидированным является Абу-Билал аль-Минуки – один из самых высоких по рангу командиров ИГИЛ в мире. По словам Трампа, операция была тщательно спланированной и сложной, а ее выполнение состоялось безупречно благодаря взаимодействию американских военных и Вооруженных сил Нигерии.

Президент США подчеркнул, что аль-Минуки считал, что сможет скрываться в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его деятельность. По словам Трампа, ликвидация этого командира существенно ослабляет возможности ИГИЛ проводить операции и координировать террористическую деятельность, в частности направленную против граждан США.

"Думал, что сможет спрятаться в Африке, но он понятия не имел, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе того, что он делает. Он больше не будет терроризировать народ Африки и не будет помогать планировать операции, направленные против американцев. С его устранением глобальная операция ИГИЛ значительно уменьшилась. Спасибо правительству Нигерии за партнерство в этой операции", – отметил Трамп.

Известно, что еще в 2023 году Абу-Билала аль-Минуки был внесен в список глобальных террористов. Ранее США уже осуществляли удары по группировкам, связанным с ИГИЛ, на территории Нигерии, а также развернули там военных и беспилотники для поддержки местных сил безопасности.

Нигерийская сторона ранее отмечала, что американские военные находятся в стране преимущественно с учебной и консультативной миссией. В то же время в регионе Западной Африки продолжают действовать экстремистские группировки, связанные с ИГИЛ и другими террористическими организациями.

