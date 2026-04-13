Был в Буче и чествовал погибших защитников Украины: что известно о Петере Мадьяре, который одержал победу на выборах в Венгрии

Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии, что стало одним из крупнейших политических потрясений в стране за последние десятилетия. Его успех означает завершение эпохи многолетнего доминирования Виктора Орбана и открывает путь к масштабным изменениям.

Новый лидер уже заявил о намерении трансформировать политическую систему и пересмотреть внешнюю политику Будапешта. OBOZ.UA рассказывает все, что известно о Петере Мадьяре.

Кто такой Петер Мадьяр

Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье, которую считают частью венгерской элиты. Его дед был судьей Верховного суда и известной медиафигурой, а крестный отец — президентом Венгрии в 2000–2005 годах.

Родители Мадьяра также работали юристами, поэтому он выбрал юридическое образование. Учился в престижной католической школе, а затем – в университете Петера Пазманя.

Еще в студенческие годы Мадьяр присоединился к партии "Фидес", поддерживая Виктора Орбана. Тогда он разделял консервативные взгляды и даже защищал политику централизации власти.

Карьера во власти и связь с "Фидес"

В течение многих лет Мадьяр оставался частью политической системы Орбана. Он занимал различные должности в государственных структурах, в частности работал в банковской сфере и структурах, связанных с Евросоюзом.

Его жена Юдит Варга сделала стремительную политическую карьеру – от госсекретаря до министра юстиции. Семья долгое время считалась образцовой и входила в круг влиятельных представителей "Фидес".

Однако со временем Мадьяр начал разочаровываться в системе власти, которую ранее поддерживал.

Скандал, который изменил все

Переломным моментом стал скандал с помилованием осужденного по делу о педофилии, который вызвал общественное возмущение в Венгрии. В результате президент страны подала в отставку, а Юдит Варга покинула политику.

Вскоре после этого Мадьяр публично разорвал связи с властью и обвинил систему в коррупции и манипуляциях.

Его интервью независимому медиа стало сенсацией и набрало миллионы просмотров. Он позиционировал себя как инсайдера, который знает, как работает власть изнутри.

Создание партии и стремительный политический взлет

В 2024 году Мадьяр объявил о создании собственной политической силы. Из-за нехватки времени он присоединился к малоизвестной партии "Тиса", которая до этого не имела значительного влияния.

За короткое время он провел масштабную кампанию, путешествуя по стране и проводя десятки встреч с избирателями. Его стиль – прямое общение, акцент на социально-экономических проблемах и борьбе с коррупцией.

На выборах в Европарламент партия "Тиса" получила почти 30% голосов, что стало прорывом. А уже на парламентских выборах Мадьяр одержал победу и, по предварительным данным, может получить конституционное большинство.

Почему венгры поддержали Мадьяра

Главным фактором его успеха стала усталость общества от многолетнего правления Виктора Орбана. Избиратели искали новые лица и альтернативу традиционной оппозиции.

Мадьяр сумел объединить различные группы – от молодежи до бизнеса, от либералов до консерваторов. Его кампания активно использовала социальные сети, что позволило обойти контролируемые властями медиа.

Визит в Украину и позиция по войне

После российской атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве Мадьяр резко осудил удар и призвал венгерские власти сделать то же самое.

В июле 2024 года он прибыл в Украину, посетил Киев, Бучу и Закарпатье. Политик почтил память погибших украинских военных, передал гуманитарную помощь и встретился с руководством больницы.

В то же время его позиция относительно войны остается осторожной. Он поддерживает Украину гуманитарно, но выступает против отправки венгерских войск или оружия.

Что означает победа Мадьяра

Победа Петера Мадьяра может означать кардинальные изменения для Венгрии. Он обещает: реформу политической системы; борьбу с коррупцией; восстановление отношений с Евросоюзом и возвращение страны в европейский политический мейнстрим.

В то же время перед ним стоит сложная задача – демонтаж системы, которую Виктор Орбан строил более 16 лет. Для этого необходимо конституционное большинство в парламенте.

Несмотря на победу, остается ряд открытых вопросов. В частности, сможет ли Мадьяр реализовать свои обещания и выдержит ли давление со стороны старой политической элиты.

Также неизвестно, как изменятся украинско-венгерские отношения. С одной стороны, Мадьяр демонстрирует готовность к диалогу и поддержке Украины, с другой – вынужден учитывать настроения венгерского общества, где сильно влияние антиукраинской риторики.

Кроме того, ожидается волна уголовных дел против ближайшего окружения Орбана (так называемых олигархов Фидеш).

Петер Мадьяр пообещал немедленно присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре (EPPO), что может разблокировать миллиарды евро, замороженные из-за нарушения верховенства права.

Также прогнозируется, что новое правительство разблокирует многомиллиардную помощь Украине и прекратит практику вето на санкции против России.

Вероятен пересмотр сомнительных контрактов с "Росатомом" по строительству АЭС "Пакш-2", а также крупных китайских кредитов, которые были привлечены во времена Орбана.

Мадьяр потенциально будет иметь возможность изменить избирательное законодательство – в частности, убрать манипуляции с границами округов и даже попытаться ограничить количество сроков пребывания у власти для одного человека.

В то же время сам Орбан, скорее всего, не уйдет из политики, а перейдет в оппозицию, сохраняя значительные ресурсы влияния. За 16 лет он расставил своих людей на пожизненные позиции в судах, медиарегуляторе и центробанке, что может привести к саботажу решений нового правительства.

Если новой власти не удастся быстро снизить инфляцию и улучшить уровень жизни, особенно в сельских регионах, часть избирателей может снова обратиться к риторике "стабильности времен Орбана".

Отдельным вызовом станет медиаимперия KESMA, которая остается под контролем лояльных к Орбану структур и, вероятно, будет работать против новой власти, формируя нарративы о хаосе и "предательстве национальных интересов".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Их партия Орбана разгромно проиграла: по предварительным подсчетам, "Тиса" получает конституционное большинство.

Победа оппозиционной партии настолько убедительна даже до завершения подсчета голосов, что Мадьяра поздравил даже Орбан.

Зато лидер "Тисы" призвал своего оппонента и его правительство безотлагательно уйти в отставку, зато, считает Мадяр, нужно создать "переходное правительство".

