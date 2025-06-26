Был на должности несколько дней: в Иране признали гибель нового главы Генштаба

В Иране 25 июня подтвердили гибель главы Генерального штаба Вооруженных сил Али Шадмани. Он занимал эту должность всего несколько дней, сменив своего ликвидированного предшественника.

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Данные о том, что Шамдани погиб, подтвердили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). Заявление цитировали иранские СМИ.

Сообщается, что генерал Али Шадмани умер от тяжелых ранений, полученных во время бомбардировки Ирана Израилем.

"Генерал-майор КСИР Али Шадмани присоединился к своим погибшим товарищам-мученикам", – сказано в сообщении.

Отметим, что Шадмани называли одним из самых приближенных людей к аятолле Али Хаменеи.

В Израиле о ликвидации новоназначенного главу иранского генерального штаба Али Шадмани заявили еще 17 июня. Для этого израильские военно-воздушные силы нанесли удар по центру Тегерана.

В ЦАХАЛ отметили, что Шадмани командовал как Корпусом стражей исламской революции, так и иранской армией.

До устранения своего предшественника Шадмани занимал должность заместителя командующего центра управления в чрезвычайных ситуациях "Хатам аль-Анбия" и руководителя оперативного управления в форуме генштаба ВС Ирана. Указанный центр отвечал за управление боевыми операциями и утверждение планов огневой мощи страны.

Как сообщал OBOZ.UA, "мир" между Израилем и Ираном мог быть нарушен сразу после его провозглашения. Израиль планировал нанести удар сразу по 15 "важным целям режима" в ответ на обстрел Ирана, который был осуществлен утром 24 июня – то есть сразу после заявления американского президента Дональда Трампа о перемирии. Однако Трамп уговорил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не осуществлять атаку.

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