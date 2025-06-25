Израиль готовился к удару по 15 целям в Иране: стали известны подробности миротворческого разговора Нетаньяху с Трампом

Так называемый "мир" между Израилем и Ираном мог быть нарушен сразу после его провозглашения. Израиль планировал нанести удар сразу по 15 "важным целям режима" в ответ на обстрел Ирана, который был осуществлен утром 24 июня – то есть, сразу после заявления американского президента Дональда Трампа о перемирии. Однако Трамп уговорил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не совершать атаку.

Видео дня

Как рассказывает американский вещатель, Трамп лично позвонил Нетаньяху с просьбой не совершать атаку, когда израильские самолеты были уже в небе Ирана. Пока длился разговор, израильтяне таки поразили "одну радарную цель", однако вся операция была свернута.

Телеканал утверждает, что "Трамп четко дал Нетаньяху понять, что тот должен прислушаться" к просьбам со стороны американской администрации.

По словам бывшего советника Трампа Стива Бэннона, говоря, что Иран и Израиль "не знают, что, черт возьми, делают", "Трамп уже был взбешен так, как никогда раньше".

"Когда Трамп сказал, что он сделал, и что ему нужно, чтобы (израильтяне) были партнерами, нужно, чтобы они отступили, Нетаньяху сказал, что не в состоянии остановить неизбежный удар. Это является еще одной ложью из многих таких, что мы получили от правительства Нетаньяху. Вот почему он в ярости. Я никогда не видел такого разъяренного президента Соединенных Штатов", – сказал Бэннон.

Однако, если верить его словам, еще больше разозлило американского лидера то, что Нетаньяху "вышел на израильское телевидение и критиковал" Трампа.

"Не критикуйте его. Не обливайте его слюной. Это же ничего не значит, лишь то, что вы показали, что на самом деле о нем думаете", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль 24 июня согласился на прекращение огня в войне с Ираном. О начале перемирия заявили также иранские СМИ, но уже после ударов Тегерана по Израилю.

Ранее за Нетаньяху Трамп заявил о начале режима прекращения огня, которое, по его словам, будет "вечным". Это заявление было обнародовано практически одновременно с тем, как иранская баллистика попала в жилой дом в Беэр-Шеве, убив по меньшей мере четырех израильтян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!